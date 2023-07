Mercedes F1 cree que un 11º equipo podría crear problemas de seguridad

A la espera de una decisión sobre si una nueva escudería llegara a la parrilla, el proyecto de Andretti junto con Cadillac parece ser el más probable, pero el resto de equipos han dejado clara su postura sobre que alguien más se lleve una parte del pastel en forma de varios millones de euros, y creen que quien entre debe aportar un valor.

A pesar de venir con una mítica marca, la familia estadounidense sigue siendo considerada como un rival que no encaja con la Fórmula 1, incluso el director de Ferrari, Fred Vasseur, consideró que la categoría no necesita más norteamericanos. Por su parte, el responsable de Red Bull, Christian Horner, desestimó la participación de Cadillac como algo que diera más al Gran Circo.

Mientras, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo: "No sabemos de quién proceden las solicitudes ni cuáles son las propuestas. Creo que todas las partes interesadas, y que principalmente la FIA y la FOM, son los que deciden sobre un nuevo ingreso, evaluarán si la propuesta es positiva para la Fórmula 1, ¿qué nos aporta en términos de marketing e interés? Y si quieren pensar en introducirlo".

"Nuestra posición era muy clara, comprar un equipo. Hay muchas consecuencias cuando miras las sesiones de clasificación. Ahora parece que estamos en una pista de karts, nos tropezamos unos con otros, es un problema de seguridad", continuó el austriaco. "No tenemos logística para poner un undécimo equipo. En Silverstone podemos acomodar a la gente de Hollywood, pero en otros circuitos no podemos".

"Además, otros como Audi y ahora el fondo de capital riesgo [de Alpine] han estado comprando equipos de Fórmula 1 por un valor mucho más alto", aseguró el máximo responsable de los de Brackley. "Y todo eso es un panorama que la FIA y la FOM tienen que evaluar, y como he dicho antes, si una escudería puede contribuir al desarrollo positivo, y de una manera que los otros han hecho durante muchos años, podemos mirarlo".

Toto Wolff comparó la situación de la Fórmula 1 con la de otros deportes, sugiriendo que los nuevos equipos no pueden decidir entrar sin más: "No hay ninguna liga deportiva madura en el mundo, ya sea un campeonato nacional de fútbol, o Champions League, la NBA, la NFL, la NHL, en la que sea posible una situación así, en la que puedas decir, 'acabo de crear el equipo y me uno, muchas gracias por hacerme partícipe del fondo de premios'".

"Hay que clasificarse, hay que pasar de categoría, hay que demostrar el compromiso con el campeonato que hemos hecho durante tantos años", defendió el austriaco. "Repitiendo lo que he dicho, si es positivo, debemos estudiarlo. Hasta ahora, lo que hemos visto no ha convencido a los equipos, pero no hemos visto las solicitudes y propuestas que se han hecho a la FIA y a Stefano [Domenicali], y ellos juzgarán si es positivo para la Fórmula 1 o no".

"Sin embargo, en cualquier caso, desde el punto de vista del propietario de un equipo, no hay ninguna categoría que aumente las inscripciones, porque eso diluye toda la liga", dijo un Wolff que admitió que había casos en los que entraron nuevos conjuntos a los campeonato, pero el resto estuvo de acuerdo.

"La NHL ha añadido equipos, y soy muy consciente de ello, porque así lo han decidido todas las partes interesadas", comentó el jefe de Mercedes. "Ya lo hicimos en el pasado, cuando la Fórmula 1 estuvo a punto de perder equipos por la quiebra, aumentamos el número y nadie se quejó por ello. Por el contrario, pensamos que teníamos que asegurarnos de tener a diez en la parrilla y no perder ninguno, así que esos dos factores son muy diferentes con la NHL y la situación actual".

"Sigo creyendo que esta es una liga de franquicias, y cuando alguien llega debería ser como en la NFL, donde digo qué es lo que ese nuevo equipo aporta a la fiesta, y eso es, repito, lo que la FIA y la FOM deben decidir. Nosotros podemos comentar desde la barrera", expresó Wolff. "Y obviamente nuestro punto de vista es claro, porque solo querríamos tener una escudería que aporte algo al pastel, un undécimo equipo que aporte más de lo que cuesta a los otros. Más espectáculo, más pilotos emocionantes".

