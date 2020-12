Mercedes quiere quitar hierro al duelo Russell-Bottas

George Russell hace su debut en el Mercedes este fin de semana después de haber sido reclutado por Williams para reemplazar a Lewis Hamilton después de su positivo en COVID-19.

Russell ha formado parte del programa junior de Mercedes desde finales de 2016, y se le ha señalado varias veces a lo largo de su carrera en la F1 como posible candidato a un asiento en el equipo oficial.

El contrato del joven de 22 años con Williams expira a finales de 2021, lo que hace factible que pueda pasar a Mercedes para la temporada de 2022 como compañero de Hamilton.

Se ha sugerido que la carrera de este fin de semana en Bahrein es una oportunidad para que Mercedes compare a Bottas y Russell con un material idéntico, actuando como un cara a cara para un futuro asiento.

Pero el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, negó que fuera así, asegurando que una o dos carreras, si Hamilton no puede volver a Abu Dhabi, no ofrecerían una comparación relevante.

"No, en absoluto. He oído este rumor, y obviamente no puedes considerarlo un cara a cara cuando se trata de una o dos carreras", dijo Wolff.

"Eso no te da ningún dato relevante en absoluto. Si George lo hace bien, es un indicio de que un día estará en un buen coche, y con suerte luchará por victorias y campeonatos mundiales".

"Pero eso está muy lejos. Él lo sabe, solo necesita demostrar un trabajo sólido, no cometer ningún error y continuar con lo que ha hecho. No hay ningún cara a cara. Tenemos total confianza en Valtteri, y lealtad, como siempre la hemos tenido. Esa es nuestra posición".

Russell comenzó el fin de semana del GP de Sakhir con estilo al encabezar tanto la FP1 como la FP2 el viernes, pero restó importancia a sus tiempos por ser "engañosos".

Bottas terminó a tres décimas de segundo de Russell en la FP1 debido a un daño en el suelo, y luego se le borró el tiempo más rápido en la segunda sesión, dejándolo en el 11º lugar de la general.

Cuando se le preguntó cómo Mercedes tranquilizaría a Bottas si fuera derrotado por Russell este fin de semana, Wolff expresó su confianza en la mentalidad de los finlandeses.

"Valtteri nunca ha sido alguien que necesite ser calmado", dijo Wolff. "Él sabe dónde está, conoce su posición en el equipo, cómo nos apoyamos mutuamente".

"Tenemos que ser realistas. George es un joven piloto altamente cualificado, uno de los más cualificados, por lo que se espera de él que sea rápido. Conoce el equipo, y este es un circuito de 50 segundos, donde tienes que estar en el lugar correcto en el momento adecuado con los modos de motor adecuados".

"En ese sentido, va a ir bien. Todos esperábamos que George estuviera allí, y veremos cómo termina el fin de semana".

Wolff reconoció que los datos obtenidos de Russell en el Mercedes ayudarían a construir una mejor imagen de su habilidad y rendimiento general.

"Es otro conjunto de datos este fin de semana, y tal vez el próximo fin de semana, que nos darán más información en nuestra comprensión general de las actuaciones de George", dijo Wolff. "Sabemos que correremos el año que viene con Lewis y Valtteri".

"Donde estemos en 2022 va a depender de cómo vaya nuestra propia temporada 2021, y no de la actuación de George en un óvalo en Bahrein y en un final de temporada en Abu Dhabi".

Así fue el viernes del GP de Sakhir de F1, en fotos

¡Dale al 'Play' y disfruta! Y pulsa en 'versión completa' al final del artículo si no te aparecen