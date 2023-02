En Mercedes no tienen claro que estas reglas hayan mejorado la F1

Cargar el reproductor de audio

La F1 introdujo nuevas reglas en 2022, con el regreso de la aerodinámica de efecto suelo, cuyo objetivo era permitir que los coches se siguieran mejor entre sí y, por tanto, facilitar los adelantamientos.

Sin embargo, tras una temporada dominante para Red Bull, el director técnico de Mercedes Mike Elliott cree que sería un error creer que las cosas han cambiado radicalmente.

En declaraciones a Motorsport.com, Elliott dijo que sentía que el nuevo reglamento no había dado el gran paso que algunos esperaban.

"Personalmente, quizás sea porque nosotros no hemos tenido el mejor coche, no he sido un gran fan de esas reglas", dijo sobre el nuevo reglamento.

"Si nos fijamos en lo que pretendían hacer con la mejora de los adelantamientos, sin duda han permitido que los coches se acerquen más en las curvas".

"Pero no estoy seguro de que no hayamos perdido en las rectas en términos de la estela generada y de reducción de la resistencia aerodinámica. Así que no me parece que hayamos visto carreras significativamente más igualadas, simplemente hemos visto un conjunto diferente de reglas con las que trabajar".

Elliott dijo que, desde una perspectiva puramente de ingeniería, los equipos se enfrentaron a los nuevos coches como cualquier otro año, tratando de aprovechar al máximo los límites impuestos.

"Creo que como ingenieros en la Fórmula 1, en términos generales, es sólo un conjunto de reglas, es sólo un conjunto de limitaciones con las que estás tratando de lidiar", dijo.

"Intentamos fabricar el coche más rápido posible y, en cierto modo, no nos importa mucho cómo haya que hacerlo. Lo vemos como un reto a superar".

"Creo que lo más importante es lo que quieren los aficionados. ¿Qué es lo que se necesita para tener carreras realmente buenas y cómo podemos conseguir coches hagan buenas carreras? ¿Hemos dado un paso en la dirección correcta? Tal vez. Pero no estoy seguro".

Elliot cree que hay formas de conseguir coches que puedan seguirse más de cerca en las curvas y a la vez beneficiarse del rebufo en las rectas, pero eso requeriría una planificación a largo plazo.

La Fórmula 1 ya está evaluando la introducción de la aerodinámica activa a partir de 2026, una especie de 'DRS inverso' que cambiaría la configuración de la carga aerodinámica para las curvas y las rectas.

"Tendríamos que tener algo muy diferente a lo que tenemos ahora", dijo.

Pero hay tecnologías que podrían hacer que los coches siguieran de cerca a los otros en las curvas y, al mismo tiempo, reducir la carga aerodinámica en las rectas".

"Pero la Fórmula 1 y la FIA están trabajando en lo que será el reglamento de 2026 y, si nos fijamos en lo que ya se ha publicado para la unidad de potencia de 2026, vamos a necesitar un reglamento de chasis muy diferente".

"Con suerte, acabaremos con algo que sea un buen paso en esa dirección".

