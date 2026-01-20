Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Antes de empezar la temporada 2026 de F1, un equipo ya sabe que es el último año de una de sus piezas clave. Mercedes ha revelado que su director de diseño John Owen ha decidido que abandonará la escudería, aunque lo hará a final de curso. Y pese a que aseguran que ha decidido detener su aventura en la Fórmula 1, el comunicado también señala el proceso de gardening leave que todo trabajador de un equipo debe esperar hasta unirse a otro rival.

"Podemos confirmar que John Owen, nuestro director de diseño de monoplazas, ha decidido que ahora es el momento adecuado para tomarse un descanso de la F1 y que abandonará el equipo a finales de este año para comenzar un periodo de gardening leave, tras garantizar la transición a su sucesor", dice el anuncio.

John Owen llegó a la estructura de Brackley en 2007, cuando eran Honda, y desde entonces ha jugado un papel clave en el éxito primero de Brawn GP en 2009, y luego de las flechas de plata especialmente tras la llegada de la era turbo híbrida, cuando acumularon ocho campeonatos de constructores y siete de pilotos, a los que habría que sumar el de Jenson Button con Brawn GP.

Michael Schumacher con John Owen, aerodinamista principal de Mercedes Grand Prix Foto de: Brawn GP Formula One Team

El británico, que había trabajado anteriormente como aerodinamista en Sauber, ha sido también parte importante en el desarrollo del Mercedes W17 para esta temporada 2026, el decimoséptimo monoplaza de Fórmula 1 del que ha sido responsable del diseño general.

"Le deseamos a John todo lo mejor para el futuro y le agradecemos el importante papel que ha desempeñado en el éxito del equipo", declaró Mercedes.

El puesto que ocupa John Owen en Mercedes se cubrirá con un ascenso interno. Giacomo Tortora (actualmente director de ingeniería) se convertirá en el nuevo director de diseño de coches del equipo, y el director técnico adjunto, Simone Resta, supervisará dicho grupo.

Mercedes presentará ese W17 del que ha sido parte Owen este jueves 22 de enero, un día antes que Ferrari y Alpine, y todos ellos saldrán a pista en tres de los cinco días que van desde el lunes 26 al viernes 30 de enero en los primeros test de los equipos de F1 en 2026, en el Circuit de Barcelona-Catalunya