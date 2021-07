Mercedes muestra los primeros detalles de la actualización para Silverstone

El fabricante alemán no gana desde el mes de mayo, en el Gran Premio de España, por lo que se encomienda a esta actualización para dar un paso adelante muy necesario en su rendimiento.

Mientras que su principal rival, Red Bull, está llevando a cabo un agresivo programa de mejoras aerodinámicas carrera a carrera, Mercedes ha sido más conservador con sus cambios.

Hasta ahora, solo se había limitado a realizar pequeños ajustes como parte de una rectificación en el suelo y el difusor, y ha preferido dejar el resto para una de actualización más grande.

El equipo había hablado abiertamente de que el paquete de mejoras llegaría en Silverstone, y los nuevos diseños ya se han visto en el pitlane antes de arrancar el GP de Gran Bretaña.

Visualmente, los cambios no son dramáticos, pero aún así podrían desempeñar un papel importante para ayudar a gestionar mejor el flujo de aire.

Los bargeboards y los deflectores laterales se han modificado para mejorar su funcionamiento conjunto, y la aleta en forma de bumerán se ha dividido en varias capas.

La más baja de ellas conecta con el conjunto de deflectores en forma de persiana veneciana, que a su vez ha sido modificado, con el deflector en forma de rascacielos en la parte delantera recortado y las láminas extendiéndose hacia delante.

El más bajo de ellos conecta con el conjunto de deflectores en forma de persiana veneciana, que a su vez ha sido modificado, con el deflector del rascacielos en la parte delantera recortado y las lamas extendidas hacia delante.

y cambiar a

El deflector en forma de rascacielos de la parte delantera se ha recortado y las láminas se han extendido hacia delante para forzar el flujo de aire antes, un diseño que hemos visto en otros para optimizar la zona.

Las dos aspas en forma de "r" de la base del conjunto de deflectores laterales se han unido a un tercer aspa más largo que se sitúa debajo del deflector principal del rascacielos. Este también se ha desconectado del ala del pontón, al igual que vemos en otros coches de la parrilla, con la punta del ala horizontal girado hacia arriba para generar una estructura de flujo específica.

Junto a estas modificaciones, el equipo de diseño también ha optimizado la zona situada justo detrás, ya que ahora se pueden encontrar cuatro aletas en forma de ángulo exterior montadas entre el borde del suelo y el pontón.

Además, el borde "ondulado" del suelo se ha reducido a una sola curva y la aleta montada detrás se ha sustituido por una disposición de dos piezas.

Los pilotos de Mercedes recibieron con satisfacción las novedades de Mercedes para mejorar su W12, pero no se dejaron llevar demasiado por la euforia debido al cambio.

Lewis Hamilton dijo: "Hay muchos cambios en el coche, pero no es una actualización enorme con la diferencia que hemos visto [con Red Bull] en las carreras, pero definitivamente nos ayudará para reducirla rápidamente".

Cuando se le preguntó cuánto espera ganar el equipo con los cambios, Valtteri Bottas contestó: "No puedo dar una cifra exacta. No es nada enorme, no es nada pequeño. Pero lo veremos, ya el viernes, cuando sepamos lo rápidos que son los coches a una vuelta".