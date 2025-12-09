Lo que Mercedes descubrió tras casi 1.600 km de test en Abu Dhabi

Tras la final de la temporada en Abu Dhabi, los equipos de Fórmula 1 volvieron a la acción el martes durante la tradicional prueba post-temporada. Mercedes envió a Andrea Kimi Antonelli con un denominado mule car para probar los nuevos neumáticos de 2026.

El piloto reserva Frederik Vesti participó en el marco del 'Young Driver Test' y tomó el volante de un W16 sin modificaciones. Con un total de 301 vueltas —casi 1.600 kilómetros—, fue una jornada de pruebas muy productiva para las flechas plateadas.

"Estoy contento con el trabajo que realizamos hoy en Abu Dhabi", declaró Antonelli, que pilotó con un alerón delantero especial para simular la aerodinámica activa del próximo año. "Todo transcurrió muy bien y pudimos completar casi 160 vueltas. Eso nos proporciona datos valiosos sobre los neumáticos de 2026, que analizaremos y utilizaremos de cara a la próxima temporada".

Antonelli aprovechó la ocasión para agradecer a todo el equipo: "Aunque este año —y mi primer temporada— acaba de terminar, estoy deseando empezar con lo que nos espera. Nos esperan unos meses importantes con el gran desafío que traerá el próximo año. Pero es un desafío que creo que todos estamos deseando afrontar".

Vesti se centró principalmente en probar los nuevos neumáticos, pero también trabajó en soluciones para los problemas que Mercedes tuvo durante el último fin de semana de Gran Premio. "145 vueltas. ¡Estos son los kilómetros que más he hecho en un F1 en un solo día!", dijo el danés.

"Usamos ocho juegos de neumáticos y completamos todo nuestro programa. Fue un día positivo en el que el equipo hizo un trabajo excelente. La semana pasada estaba en el simulador, hoy pude pilotar el coche real y la próxima semana volveré al simulador. Así que esto fue especialmente útil, no solo para mi propio desarrollo, sino también para el trabajo que hacemos en el mundo virtual".

El director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, también se mostró satisfecho con la enorme cantidad de datos recopilados: "Kimi nos dio un primer vistazo a los compuestos y carcasas definitivas para el próximo año y realizamos varias pruebas para ver cómo reaccionan a cambios en la puesta a punto. También pilotó con un nivel de carga aerodinámica más bajo para simular la situación del próximo año, lo que nos proporcionó buenos datos. Fred pilotó con los neumáticos de 2025 y se centró, entre otras cosas, en posibles soluciones a nuestros problemas durante el fin de semana de carrera. Eso nos proporcionó ideas interesantes".

De este modo, Mercedes abandona el Yas Marina Circuit con un enorme conjunto de datos. Shovlin: "Tenemos casi 1.600 kilómetros de información para analizar. Estos datos jugarán un papel importante en nuestra preparación para 2026 y en el desarrollo del nuevo coche".

