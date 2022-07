Mercedes se descarta en Francia: "No estamos donde queremos"

Cargar el reproductor de audio

Tras un complicado comienzo de temporada en gran parte debido a los problemas de porpoising, Mercedes consiguió dar algunos pasos adelante en los últimos fin de semana para reducir su diferencia con Red Bull y Ferrari, consiguiendo cuatro podios.

Antes de llegar al Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1, se esperaba que la naturaleza del asfalto del circuito de Paul Ricard ayudara al equipo alemán, pero de momento no ha sido así.

George Russell terminó cuarto en la primera sesión de prácticas, mientras que el campeón de la Fórmula 2 y Fórmula E, Nyck de Vries, que sustituyó a Lewis Hamilton en estos primeros entrenamientos como "joven piloto", acabó noveno, a medio segundo de distancia.

En los Libres 2, el piloto británico siete veces campeón del mundo regresó al volante de su coche y logró el quinto mejor tiempo de la FP2, por detrás de su compañero de equipo, aunque ambos a más de siete décimas del mejor tiempo de la jornada, marcado por Carlos Sainz.

Hablando sobre lo sucedido en este viernes, Toto Wolff explicó que les había costado más tiempo de lo esperado poner los neumáticos Pirelli en el "rango de agarre óptimo".

"Aquí no estamos donde queremos", dijo el director austriaco. "Estamos probando muchas piezas, pero de momento nos falta ritmo. Es pronto, pero nuestro rendimiento no fue esperanzador. Parece que no sacamos todo el potencial del coche".

"Haremos algunas comparaciones y veremos qué pasa mañana", añadió.

Nyck de Vries, Mercedes W13 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

"Hay pequeñas modificaciones aerodinámicas en el suelo que deberían mejorar un poco las cosas", dijo Wolff sobre las actualizaciones que trajo Mercedes esta cita en Francia.

En el último fin de semana de Fórmula 1, el equipo de Brackley consiguió su mejor resultado de la temporada, sumando un total de 33 puntos en un solo fin de semana, su mayor anotación de manera conjunta entre Lewis Hamilton y George Russell.

En cuanto a su posición en la clasificación de constructores, Mercedes está tercero con 237, bastante por detrás de Ferrari, que están segundos con 303 unidades, y muy por delante de su más inmediato perseguidor; McLaren y Alpine, empatados a 81 puntos en la cuarta y quinta plaza.

