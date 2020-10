Mercedes dejó de evolucionar su F1 2020 "hace mucho tiempo"

Mercedes ha ganado 10 de las 11 carreras en lo que va de temporada y va camino de ganar ambos campeonatos por séptimo año consecutivo, con sus pilotos en primer y segundo lugar.

Pero Red Bull pareció dar un paso hacia delante en el Gran Premio de Eifel del pasado fin de semana, después de llevar una serie de actualizaciones para su RB16.

Max Verstappen tuvo la pole provisional antes de las últimas vueltas de la Q3, y pudo mantenerse cerca de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en los primeros compases de la carrera.

Su compañero de equipo, Alexander Albon, también dijo que pensaba que Red Bull estaba ahora "mucho más cerca" de Mercedes gracias a sus últimas actualizaciones.

Mercedes no ha introducido ninguna actualización en su W11 durante varias carreras, y el jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que habían parado su desarrollo hace tiempo.

“Pusimos fin [a las actualizaciones] hace mucho tiempo ya”, dijo Wolff. “Fue una decisión muy meditada, porque no en todos los campeonatos puedes permitirte cerrar el libro antes de tiempo".

"Pero las reglas cambiaron bastante para el próximo año y en ese sentido, como en temporadas anteriores, decidimos centrarnos en el coche del próximo año. Por eso se puede ver el cambio de rendimiento entre los equipos. Siempre tenemos un comienzo y una mitad de la temporada muy fuertes, y luego el que continúa evolucionando es fuerte al final”.

Aunque los coches de 2020 se mantendrán en gran medida en 2021 como parte de una medida de ahorro de costes ante la pandemia de COVID-19, se permitirá a los equipos desarrollar ciertas áreas del chasis a través de un sistema de tokens.

Los pensamientos de Wolff fueron secundados por el director de ingeniería de Mercedes, Andrew Shovlin, quien reconoció que Red Bull estaba progresando más rápidamente en este momento.

"Creo que están evolucionando más rápido que nosotros en este momento", dijo Shovlin. "Y lo hemos visto progresivamente. Pero para ser sinceros, hemos visto que en la mayoría de los últimos años, tienden a no empezar tan fuerte como nosotros. No puedo pensar en un año reciente en el que no hayan estado con nosotros al final”.

"Así que si vemos que esa tendencia continúa. Las carreras restantes serán más duras, y será más difícil tratar de seguir logrando la pole el sábado y ganar el domingo".

Red Bull ha logrado una sola victoria este año, la que consiguió Verstappen en el Gran Premio del 70º Aniversario, y está 180 puntos por detrás de Mercedes en la clasificación de constructores.