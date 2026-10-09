Mercedes defiende su polémica decisión con Russell ante el calor extremo

Con el calor y la humedad extremos de la doble cita del sudeste asiático pasando una dura factura física a la parrilla de 2026, los sistemas de refrigeración para los pilotos se han convertido en uno de los grandes temas de conversación. Aunque la FIA creó específicamente una asignación económica para que los equipos desarrollaran chalecos refrigerados por líquido con el objetivo de evitar el agotamiento por calor, Mercedes sorprendió al paddock al confirmar que decidió renunciar por completo a este programa.

Mercedes prioriza el rendimiento sobre la comodidad

Después de las quejas de George Russell por las sofocantes temperaturas dentro del cockpit, Bradley Lord, director adjunto del equipo Mercedes, defendió la decisión y explicó que las estrictas limitaciones del techo presupuestario obligaron a asumir un difícil compromiso.

"Había una pequeña asignación que se había concedido", explicó Lord. "No creíamos que esa cantidad fuera suficiente para poder desarrollar una solución lo bastante robusta como para aguantar durante toda la carrera".

En lugar de desviar valiosos recursos de las mejoras aerodinámicas y mecánicas para perfeccionar el chaleco refrigerante, el equipo decidió maximizar el rendimiento puro del coche. Según Lord, los pilotos apoyaron plenamente esta exigente estrategia.

"Tras hablar con los pilotos, estaban de acuerdo con esa decisión: sí, sería incómodo en determinados lugares, pero, ya sabes, la refrigeración general dentro del cockpit del coche está en una situación mucho mejor que hace, por ejemplo, un par de años, cuando tanto George [Russell] como Lewis Hamilton, que estaba entonces con nosotros, lo pasaron realmente mal en Singapur", afirmó Bradley Lord.

Además, añadió que los verdaderos competidores siempre priorizarán el tiempo por vuelta por encima del alivio físico.

"Así que, en términos del compromiso general... ellos siempre, como todos nosotros y como cualquier piloto de carreras de arriba abajo del pitlane, elegirán rendimiento antes que comodidad", concluyó.

Un "doble golpe" para Russell

Por desgracia para Mercedes, sacrificar comodidad a cambio de rendimiento no dio los resultados deseados el día de la carrera. Russell se vio obligado a abandonar por un problema en la unidad de potencia, y las consecuencias de ese abandono podrían perseguirle durante lo que queda de la temporada 2026.

Preguntado sobre si Russell se enfrenta ahora a una inevitable penalización de motor antes del final de temporada en Abu Dhabi (o Imola), Lord admitió que las perspectivas no eran demasiado alentadoras.

"Potencialmente sí. Eso es lo que tenemos que entender", confirmó Lord. "Puede haber un efecto de doble golpe que, para él, después de un mazazo tan duro hoy... ya sabes, fue devastador verle tener que apartar el coche de la forma en que lo hizo".

Perder una unidad de potencia en un momento tan decisivo del calendario supone un importante contratiempo, y Lord reconoció que las posibles penalizaciones en parrilla que se avecinan son una "consecuencia realmente desafortunada de ese problema".

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