Mercedes optó por cambiar el color de su coche para la temporada 2020 y lucir una decoración completamente negra en el W11. Esta decisión llevó a preguntarse si podría tener un efecto negativo sobre la refrigeración, frente al color plateado utilizado tradicionalmente desde su regreso de F1 en 2010.

Según el director de estrategia de Mercedes, James Vowles, el equipo de Brackley no detectó ninguna señal durante el primer Gran Premio de la temporada, el pasado fin de semana en Austria, de que su decoración negra afecte a la temperatura de los sistemas del coche.

"No influye en la temperatura", explicó Vowles en el informe de Mercedes del Gran Premio de Austria. "Dentro de la cubierta del motor hay un revestimiento plateado, resistente al calor, y eso sigue en su sitio independientemente del color exterior".

"No vimos ninguna diferencia de temperatura en nuestros radiadores o los sistemas centrales dentro del coche por el color de la pintura exterior".

"Hay más reflejos que con un color más claro, pero la realidad es que no tiene efectos significativos en la temperatura de nuestro sistema".

Antes del Gran Premio, el jefe del equipo, Toto Wolff, reconoció que los efectos de la llamativa nueva decoración eran "un poco desconocidos", pero dejó claro que no permitirían que afectara al rendimiento.

"Al final, el mensaje y el marketing son muy importantes, pero si perjudica al rendimiento, no es bueno", dijo Wolff.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

En Austria, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton cruzaron la meta primero y segundo pese a sufrir un problema eléctrico en la caja de cambios, pero el inglés fue relegado a la cuarta plaza debido a una penalización de cinco segundos por un toque con el Red Bull de Alexander Albon.

Mercedes presentó su nueva decoración completamente negra para toda la temporada 2020 la semana anterior a la carrera de Austria dentro de su plan para acabar con el racismo y promover la diversidad.

El seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, representa un papel clave en la campaña We Race As One de la Fórmula 1 y fue la figura central del mensaje End Racism en la parrilla de salida. El inglés, como la mayoría de de pilotos, se arrodilló antes de la carrera en el Red Bull Ring.

