La temporada 2022 de Fórmula 1 representaba una oportunidad nunca antes vista para el equipo Mercedes, pues los alemanes podrían conseguir su noveno título de constructores consecutivos, aumentando de esta forma su racha.

Sin embargo, desde el inicio del año se ha visto un W13 muy poco competitivo en condiciones de clasificación y carrera, solo logrando dos podios que llegaron por la mala fortuna en la fiabilidad de los Red Bull en Bahrein y Australia.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna, el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, afirmó que estaba descartado de la lucha por ganar a final del curso el título, unas declaraciones que chocan con lo que asegura el máximo responsable de Mercedes, Toto Wolff.

El jefe de la escudería de Brackley también ha dicho cosas que difieren de lo que él mismo explicó antes de aterrizar en Imola. El austriaco parece haber cambiado de opinión en lo que respecta a la batalla por el mundial, y cree que consiguiendo el desarrollo correcto de su monoplaza, podrán estar entre los mejores.

En la sesión abierta de medios posterior a la carrera en el trazado italiano, se puso sobre la mesa si ya había descartado ganar, a lo que respondió: "No, no quiero despedirme de este pensamiento, porque lo que me gusta de este deporte es que no todo sigue las matemáticas".

"Las carreras pueden ser totalmente diferentes, ya ves lo rápido que se pasa de ser primero o segundo en la pista a ser eliminado en la siguiente carrera", dijo el dirigente de Mercedes.

"Con los Ferrari, en este sentido, el hueco que se está abriendo es difícil de recuperar, pero si logramos poner este monoplaza en la dirección correcta en la pista, entonces estaremos entre los primeros coches, por muy difícil que parezca", continuó.

El equipo ocho veces campeón del mundo solo consiguió ser cuarto en la cita del Gran Premio de Emilia Romagna gracias a la actuación de George Russell, pero se quedaron atascados en la 14ª plaza con Lewis Hamilton, que se convirtió en la 13ª por la sanción a Esteban Ocon.

Después de las cuatro primeras pruebas del año disputadas, los alemanes son, a pesar de todos los problemas, terceros en el mundial de constructores, con 77 puntos, a 47 unidades de los líderes, mientras que en la clasificación de pilotos son cuartos con Russell y séptimos con Hamilton.

