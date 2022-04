Por qué Mercedes aún no tira la toalla con el W13 de la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

El sufrimiento de la escudería alemana ha alcanzado su punto máximo de la temporada hasta ahora en Imola, donde ni Lewis Hamilton ni George Russell estuvieron entre los diez primeros en la clasificación.

Ninguno progresó tampoco mucho en la carrera al sprint y corren el riesgo de salir del Gran Premio de Emilia Romagna sin ningún punto.

El hecho de que Mercedes no haya progresado ni se haya acercado a Ferrari y Red Bull esta temporada, ya que todavía no entiende cómo desbloquear el potencial que cree que hay en su coche, ya ha llevado a algunos a sugerir que quizás sea momento de ir más allá.

Es decir, ya hay quien les aconseja abandonar sus esfuerzos por mejorar el Mercedes W13 para centrarse pronto en el coche de 2023, o tirar la toalla y comenzar a trabajar en un concepto completamente nuevo de monoplaza lo antes posible.

El director del equipo, Toto Wolff, insiste en que ese momento aún no ha llegado, ya que sigue confiando en que su escudería finalmente llegará al fondo de la cuestión que está provocando que su monoplaza no muestre en pista lo que se espera de él.

"Creo que sabemos que si lográramos desbloquear el potencial que está dentro del coche nos acercaríamos mucho, mucho más", dijo. "Pero por el momento, no tenemos la llave".

Mercedes llevará al Gran Premio de España una serie de actualizaciones que espera que mejoren el flujo de aire en el suelo para ayudar a minimizar el porpoising que aún los está frenando.

Wolff continuó: "Creo que todo lo bueno y lo malo sucede principalmente en el fondo plano tal y como está en este momento".

George Russell, Mercedes W13

"Tenemos ideas y conceptos interesantes que estamos probando y analizando, que tienen que acabar introducidos en el coche en las próximas carreras".

Cuando se le preguntó si surgían dudas sobre el concepto de Mercedes, por ejemplo sobre esos pontones casi inexistentes, Wolff no cree que todavía haya que abandonar todo lo que han hecho y comenzar desde una hoja en blanco a trabajar en el futuro W14.

"Diría que no, que no es que el concepto sea incorrecto", comentó. "Pero, ¿hay una parte de lo que hemos hecho que simplemente no funciona con estas reglas?, ¿y cuál es?".

"No es necesario eliminar lo bueno que tenga el coche. Puedes quedarte con ello. Pero si hay áreas clave que no nos permiten desbloquear el potencial que creemos que hay en el coche, entonces obviamente, sí, debes minimizar tus pérdidas".

Esas palabras de Wolff sobre cortar la hemorragia de pérdidas es quizás lo más parecido a admitir que algunas cosas no se han hecho bien, pero insiste en que ese punto no puede llegar hasta que el equipo sepa exactamente dónde están los problemas.

Cuando Motorport.com le preguntó cuándo podría llegar ese momento, Wolff dijo: "Está bastante definido, porque significaría decir: 'Bien, ¿dónde está la base ahora? ¿Hay una nueva línea base en la que podamos comenzar, donde creemos que podemos desbloquear más potencial?".

"Y si hubiéramos pensado eso en algún momento, lo habríamos hecho hace cinco meses. Creemos que esta es la dirección de desarrollo que debemos tomar".

"Es un ejercicio bastante complicado de hacer y decir porque antes de tomar tal decisión, tenemos que continuar descubriendo qué es, porque solo entonces podrás decir: 'Está bien, reduzcamos esta sangría y cambiemos al próximo año".

"Eso puedes hacerlo si entiendes dónde te equivocaste, y por el momento simplemente no lo sabemos. Todavía no".