Mercedes F1 cambió el motor de Russell por precaución en Bakú

Los pilotos de Mercedes tuvieron suertes opuestas durante el viernes del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1, puesto que George Russell necesitó un cambio de motor debido a los primeros problemas, que se vieron agravados por más contratiempos hacia el final del día.

Después de la FP1, el equipo detectó una anomalía en el análisis de aceite que estaba llevando a cabo la unidad de potencia del británico, y decidieron cambiar su propulsor para la FP2, lo que provocó que tuviera menos minutos en pista. La escudería confía en que puedan rescatar esa unidad de potencia, y la analizarán a fondo, pero parece que todo se hizo por precaución, y no porque algo se rompiera.

El piloto se quedó mirando en el garaje en busca de esperanza de cara a la clasificación, ya que comenzó el fin de semana con el pie izquierdo. Cuando se le preguntó sobre si había encontrado la razón del problema, dijo: "Por ahora, no, no estamos muy seguros, solo sabíamos que teníamos que cambiar el motor".

"Así que tuvimos un problema después de la FP1, y eso nos retrasó en la sesión, y después tuvimos otro contratiempo al final", comentó. "No ha sido nuestro mejor viernes, eso es seguro, pero Lewis [Hamilton] parece rápido ahí fuera, así que sabemos que el coche es capaz de hacer algo bueno, pero, una vez más, Ferrari parece muy, muy rápido, siempre lo son en Bakú. El problema fue el motor en la FP1, y al final fue un fallo del sensor, así que entramos en boxes porque pensamos que tenía una fuga de agua, aunque no fue así".

Incluso cuando pudo completar algunas vueltas, George Russell no estaba contento con su rendimiento, y necesitará recuperarse para mejorar: "Me sentía bien, pero no demasiado. Estaba sufriendo, estaba fuera de ritmo en comparación con Lewis, me costaba tener confianza en el monoplaza y poner los neumáticos en la ventana adecuada, así que tengo que intentar mejorar un poco para mañana e intentar recortar distancias".

Sin embargo, su compañero se sentía positivo después de terminar a unas milésimas de Charles Leclerc, quien lideró la tabla. El siete veces campeón del mundo se mostró optimista de cara al fin de semana: "Ha sido un día muy bueno, he disfrutado, me he puesto en marcha desde el principio, y he ido dando pasos con la puesta a punto, y por una vez he tenido la sensación de que no teníamos que volver atrás, sino que progresábamos".

"No sé cómo es mi tanda larga comparada con los demás, pero no dimos una gran cantidad de giros. Creo que Red Bull parece bastante rápido, al igual que Ferrari, pero nosotros estamos ahí o cerca", dijo. "En este día no sabes qué carga de combustible lleva cada uno, y a menudo, cuando somos terceros y llegamos a la clasificación, todos dan un paso menos nosotros. Creo que seremos cautos e intentaremos hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos, espero que estemos más cerca de la cabeza de lo que parece, pero mañana lo sabremos".

No te pierdas el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán 2024)

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!