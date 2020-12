F1: Mercedes dejará competir a Russell y Bottas en Sakhir

En su primera aparición en Mercedes sustituyendo a Lewis Hamilton después de su positivo por COVID-19, Russell logró clasificarse segundo para el Gran Premio de Sakhir el sábado, perdiendo por 0,026 segundos la pole con su compañero de equipo, Bottas.

El joven de 22 años dijo que se sentía "destrozado" por haber perdido la pole por tan poca diferencia, pero superó las expectativas de Mercedes después de que el equipo le dijera antes de la sesión que estarían contentos con un puesto entre los cinco primeros.

A Russell se le ha vinculado desde hace tiempo con un asiento en Mercedes para el futuro, aunque el equipo ha negado que este fin de semana sea un cara a cara entre él y Bottas para dilucidar al compañero de equipo de Hamilton en 2022.

El piloto habitual de Williams tendrá como objetivo sumar sus primeros puntos en F1 en la carrera de este domingo, pero podría ir más allá y conseguir una primera victoria si logra derrotar a Bottas.

Pero al jefe de Mercedes, Toto Wolff, no le preocupa la rivalidad que se ha generado entre Bottas y Russell en Bahrein, ya que cree que ambos pilotos pueden confiar en su posición.

"Sin duda estará muy reñido, pero no veo ninguna rivalidad dentro de nuestro equipo", dijo Wolff. "Valtteri está bien asentado. No tiene nada que demostrar".

"Para George es un poco más fácil porque no tiene ninguna presión. No tiene nada que perder. Y obviamente [Max] Verstappen no se va a alegrar de que haya un nuevo chico que esté delante de él".

"George está en la peor línea, como vimos el fin de semana pasado, y la cabina es demasiado pequeña para él. Las palas del embrague son demasiado pequeños para sus manos y sus dedos".

"Así que realmente, tengo la misma expectativa que tenía para él de cara a la clasificación. Ha confirmado lo que pensábamos de él. Como dije antes, estoy impresionado, pero no sorprendido".

Cuando se le preguntó si Mercedes utilizará alguna orden de equipo para favorecer a Bottas, Wolff dijo que no cambiarán su enfoque habitual y que les dejarán correr.

"No, son libres de competir", dijo Wolff. "Eso es lo que le debemos a todo el mundo. Sin la correa".