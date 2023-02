Mercedes, animado por no tener "nada de porpoising" en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Doce meses después de su problemático test de pretemporada en Bahrein, donde los alemanes se vieron afectados por un excesivo porpoising, el equipo parece estar mucho más contento con su monoplaza. Aunque los cronos no fueron los mejores, es algo irrelevante en el primer día de actividad sobre la pista, ya que todos se centran en obtener una primera impresión de sus vehículos.

El director de los de Brackley, Toto Wolff, aseguró que los comentarios del primer piloto que se subió al W14, George Russell, eran bastante prometedores, y que parecía que estaba "bien equilibrado" en las tandas de la sesión matinal del británico.

El máximo responsable de Mercedes dijo: "No hay rebotes, lo que es una buena noticia, exceptuando el bache del final de la recta. Es un buen punto de partida, estamos recopilando muchos datos, porque era importante correlacionarlos después del año pasado, y estamos probando cosas diferentes".

Cuando Motorsport.com preguntó sobre si habían sentido el fenómeno del rebote, el austriaco contestó: "No, no hemos visto nada de porpoising. Tuvimos un poco de movimiento en la primera curva, pero no se acerca ni de lejos al grado que tuvimos el año pasado, y en esa fase no limita el rendimiento".

La primera carrera de Mercedes con el W14 llega con un Wolff que admite que la escudería supo muy rápidamente la campaña pasada las dificultades que tenían con el porpoising: "Sabíamos que teníamos problemas porque el coche iba dando tumbos, y realmente no éramos capaces de conducirlo, así que esto es muy diferente".

"Creo que ahora tenemos una sólida base sobre la que trabajar e intentar optimizar el monoplaza, cosa que todavía no hemos hecho", insistió el jefe del equipo. "Se trata de averiguar si hay áreas que podrían ser un obstáculo para el rendimiento, como el año pasado con el rebote. Ahora solo tenemos que trabajar en el programa [de desarrollo]".

Los baches de Bahrein en los test de la F1 2023

Aunque todos los equipos se enfrentaban a muchos menos contratiempos de porpoising que el año pasado, los baches de la recta de Bahrein en su parte final provocaba algún que otro molesto rebote. Sin embargo, el problema era totalmente distinto al del famoso fenómeno de los monoplazas que tantos quebraderos de cabeza dio en el pasado.

El director de Ferrari, Fred Vasseur, dijo: "No es en absoluto como hace un año, con el coche rebotando como un canguro. Hoy tenemos algunas partes de la pista, antes de la curva 1 y la 12, que están un poco más bacheadas, pero es un tema diferente".

