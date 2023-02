Mercedes y su W14: ¿un juego de declaraciones en la F1 2023?

Cargar el reproductor de audio

Su bien gestionado arte de controlar las expectativas significa que nunca ha sido demasiado optimista, incluso cuando ha tenido el mejor coche de la parrilla por gran diferencia, pero el ambiente que rodeó la presentación del nuevo W14 pareció alejarse del pasado. Ya no había mayor cautela que parecía consolidar los rumores de que su rendimiento no podría ser tan bueno como algunos de sus aficionados esperaban.

Ha habido algunos rumores de que las cifras del túnel de viento de Mercedes no han alcanzado los objetivos, y el hecho de que el jefe, Toto Wolff, admitiera que la solución única del pontón del monoplaza se cambiaría al principio del curso, sugirió que el coche no estaba donde el equipo quería que estuviera.

La elección del lenguaje utilizado por el responsable austriaco en el comunicado de la presentación contribuyó a la sensación de que Mercedes podría estar abocado a un lento inicio, y reconoció que estaban "poniéndose al día", pero lo que más llamó la atención fue el uso que hizo de la palabra "eventualmente".

"Veo mucho esfuerzo, motivación y energía en la organización para lanzar un monoplaza con que con el tiempo será lo suficientemente competitivo como para luchar en la parte delantera de la parrilla", dijo. "Eso suena casi como si el equipo no es capaz de pelear en la parte delantera ahora mismo".

Lewis Hamilton es prudente con el Mercedes W14 de la F1 2023

A pesar de todo el optimismo que mostraron los dos pilotos sobre su propia forma física y fortaleza mental de cara a 2023, su charla sobre el rendimiento del coche también fue moderada.

De hecho, el siete veces campeón del mundo ya parecía ser consciente de la capacidad de recuperación de la escudería: "No diría que soy optimista como lo fui el año pasado. Diría que soy más prudente, sé que nos enfrentemos a los que nos enfrentemos, tenemos el mejor equipo para afrontar lo que nos encontremos".

"Con un poco de suerte, empezaremos bien, pero no siempre es así, y creo que el año pasado demostramos que podemos recuperarnos, así que eso intentaremos hacer este año", comento el británico.

Cuando se le preguntó a Wolff sobre su uso de la palabra "eventualmente", y si había una preocupación por no empezar la temporada en la mejor forma posible, y sugirió que la palabra había sido objeto de debate, pero consideró que encajaba mejor con la mentalidad de la plantilla tras la decepción de 2022.

"Cuando hablamos del comunicado de prensa, por un lado quieres decir, 'seremos competitivo', pero por el otro tienes que ser humilde y realista', así que puedes decir, 'espero que seamos competitivos'. El término medio es 'sabemos que seremos competitivos, solo que no sabemos cuándo, y ese es el 'eventualmente'", explicó Wolff. "Creo que estamos en la pendiente en la que queríamos estar en cuanto a nuestro rendimiento, pero luego no sabemos dónde están los demás. Pienso que la humildad es lo más importante".

"Siempre lo hemos intentado ser y, sobre todo, después del año pasado, que tenemos que recordar que estuvimos bastante lejos durante mucha parte de la temporada", aseguró el máximo responsable de los de las flechas de plata.

El ambiente dentro de Mercedes es muy diferente del que había hace doce meses, y Hamilton y sus propios sentimientos sobre el coche están muy influenciados por lo que dicen sus ingenieros: "Las conversaciones que hemos tenido, creo que yo era optimista porque ellos lo eran, teníamos grandes actualizaciones en camino y yo estaba como 'bien, vamos a llegar fuertes', pero, obviamente, fue un shock para todos nosotros el año pasado".

"Pienso que para este, todo el mundo tiene los pies en la tierra, con la idea de 'quizá no seamos los más rápidos desde el principio, pero tenemos el potencial para estar cerca'. Esperemos hacerlo y tener el potencial para recortar distancias al principio de la temporada", comentó el inglés.

Plan de recuperación de Mercedes en la temporada 2023 de F1

Motorsport.com preguntó a George Russell sobre los rumores de cifras no demasiado positivas en el túnel de viento, y el cambio de diseños de los pontones a principios de la campaña que apunta a algunas dudas sobre el coche de la presentación.

Su respuesta se centró en la forma en que el comienzo del año, con la enorme diferencia entre Australia y Bakú, significaba que había mucho tiempo para recuperarse antes de que la campaña llegara a su punto álgido: "Creo que lo hemos visto en varias temporadas en Mercedes, lo bien que el equipo desarrolla un coche a lo largo del año".

"Pienso que, afortunadamente, tal y como se ha desarrollado el calendario, da a los equipos la oportunidad de desarrollarse sin un gran número de carreras en un deteminado periodo de tiempo", dijo. "Hay mejoras de las que estamos seguros que harán que el monoplaza sea más rápido".

"El coche será más ligero que el del pasado, eso es tiempo por vuelta, lo sabemos. Hemos trabajado muy duro para reducir la resistencia aerodinámica porque vimos cuánto perdíamos con Red Bull, sobre todo, el año pasado. Creemos que lo hemos conseguido, así que también deberíamos ser más rápidos en las rectas, son cosas que sabemos que garantizan el rendimiento", indicó. "Pero en cuanto frenas en una curva, o pasas por ella, la carga aerodinámica tiene que empezar a funcionar".

"Todavía no sabemos realmente cómo va a funcionar y, en última instancia, no sabemos qué nos va a dar, sobre todo, por Red Bull y Ferrari", explicó el miembro del conjunto germano.

Un juego de adivinanzas en Mercedes

Tal vez a lo que Mercedes se enfrentar no es a la alarma de dónde se encuentra, sino a una profunda incertidumbre acerca de dónde estará.

El año pasado se puso de manifiesto que las buenas cifras teóricas de un túnel de viento no siempre se traducen en la pista, ya que su paquete de mejoras en los test no proporcionó el segundo y medio previsto, y resultó ser más lento debido al porpoising. La duda sobre el potencial del W14 frente a sus rivales se vio acentuada por el hecho de que en su shakedown no todo parecía ir bien.

La escudería, que en el pasado se había mostrado a prueba de balas, tuvo contratiempos que detuvieron sus 15 kilómetros de demostración. Al no tener ni idea de dónde están con su rendimiento, es obvio que el equipo no está exagerando sus expectativas de inicio.

Y con los recuerdos de 2022 todavía presentes, explicaría por qué quizá su enfoque está más en estar listos y preparados para reaccionar por si las cosas no están donde deberían. Hamilton no descarta que Mercedes se haya equivocado de nuevo, pero está seguro de que, al igual que el año pasado, está a su alcance recuperarse.

"Espero que cuando entremos [en el W14], tenga las características que hemos pedido, pero si no es así, encontraremos la manera", dijo. "Creo que el trabajo de los ingenieros y los diseñadores es encontrar soluciones, y por eso estamos preparados para lo que pueda pasar".

"Lo difícil es no tener una bola de cristal, así que nunca sabes lo que te espera, pero lo único que puedes hacer es prepararte y estar presente, trabajar con diligencia para resolver el problema que sea", comentó el británico.

Sea cual sea el resultado de Mercedes cuando salgan a la pista, el mensaje es que están dispuesto a hacer todo lo posible para estar en la parte delantera de la parrilla de la Fórmula 1 en 2023.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!