Mercedes confirma que el "ADN" de su F1 de 2023 será diferente

El equipo Mercedes confirmó que introducirían su último paquete de actualizaciones de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1, algo que sería un paso adelante en las aspiraciones de una escudería que después de ocho cursos seguidos, cedió el trono mundial de constructores a Red Bull, que con la pena de perder a su fundador Dietrich Mateschitz, se proclamaron campeones del mundo por quinta vez en su historia.

El fin de semana comenzó bastante bien para los de Brackley, y es que en la clasificación lograron copar la segunda fila de la parrilla después de beneficiarse de las penalizaciones por los cambios de componentes en las unidades de potencia de Charles Leclerc y Sergio Pérez. Debido a ello, Lewis Hamilton se hizo con la tercera plaza y George Russell con la quinta, aunque el jefe de la escudería, Toto Wolff, aseguró que pudieron ser hasta tres décimas más rápidos el sábado, lo que les hubiera puesto a la altura del RB18 del mexicano.

Ya en la carrera, los germanos vieron como el más joven de la pareja cayó posiciones debido al accidente con Carlos Sainz en la salida, pero con el heptacampeón se mantuvieron en una segunda posición que incluso llegó a ser la primera hasta los giros finales. Debido al ritmo en tanda larga de Max Verstappen y de su gestión de los neumáticos pudo superar a Lewis Hamilton, que soñaba con una victoria que le haría desempatar con Michael Schumacher en cuanto a triunfos en temporadas consecutivas.

A pesar de que no lo consiguió, sumó un nuevo podio que sabe a gloria después de ser consciente de que Mercedes ha avanzado mucho con el W13. El director del conjunto, después de celebrar con champán el lugar de su piloto, reconoció que el monoplaza del 2023 podrá tener similitudes con el actual, pero que no será igual.

"Creo que el ADN del coche va a cambiar para el año que viene, eso está claro, no significa necesariamente que nuestra carrocería vaya a tener un aspecto muy diferente, pero, sin duda, lo que forma parte del ADN, la arquitectura, cambiará para el próximo curso", dijo Wolff.

"Tal vez esperábamos a veces pasos demasiado grandes, pero fue bueno ver donde estábamos este fin de semana, fue bien en la calificación", aseguró el austriaco. "Podríamos haber hecho una muy buena vuelta, pero los pilotos no pudieron juntar todo, fue un paso adelante. Mientras la trayectoria sea ascendente, es como el precio de las acciones, habrá altibajos".

Lewis Hamilton vio cómo Max Verstappen lo superaba con facilidad en la larga recta de atrás del Circuito de las Américas con el DRS, lo que sugería que, a pesar de las actualizaciones, seguían sufriendo con la velocidad punta, en una repetición del duelo que se vivió en 2021 por el título.

"Hay varias razones para ello, una es que nuestro coche es demasiado lento en general. Eso es algo que tenemos que resolver para el próximo año, y el límite de costes juega un papel, no podemos producir una cantidad infinita de piezas de baja resistencia o pasar mucho tiempo en el túnel de viento para lograr soluciones", indicó el máximo responsable de los germanos.

"Tengo que morderme la lengua, porque a veces este año he dicho que deberíamos ser buenos en una pista en particular, no lo hicimos y fue al revés. Así que, sobre el papel, México tiene buena pinta, nuestro coche debería ser efectivo en el aire limpio, así que espero que podamos ir bien en la carrera", sentenció Wolff.

