Mercedes ataca a los "cobardes" que acusan de sabotaje con cuentas falsas

Lewis Hamilton anunció que se iría a Ferrari antes de empezar la temporada, y desde entonces se ha visto superado por su compañero George Russell, especialmente en clasificación. Eso ha llevado a algunos de sus fans a pensar que el equipo estaba perjudicándole a propósito, y antes del GP de España Toto Wolff confirmó haber denunciado ante la policía un mail anónimo acusándoles de sabotaje.

Luego, en una entrevista con DAZN F1, explicó por qué no tienen lógica esas acusaciones, y aseguró que el objetivo es acabar la relación de la mejor manera. Cuando le preguntaron por qué el heptacampeón parece sufrir tanto este curso, dijo: "Lewis siempre tiene la mano en el corazón, como decís vosotros. Puedes ver sus emociones, positivas y negativas. Y en esas pocas carreras, no estaba en un buen lugar porque el rendimiento no estaba ahí, pero queríamos acabar por todo lo alto este último año con él. Y ese es nuestro principal objetivo".

Ya más centrado en las acusaciones de sabotaje a Lewis Hamilton, declaró: "Tengo cero respeto por los cobardes que se esconden detrás de las pantallas, que crean cuentas falsas de Instagram y luego nos dicen que estamos saboteando a Lewis. ¿Por qué sabotearíamos a un piloto que lleva 12 años con nosotros, que es parte de la familia y que siempre será de Mercedes, aunque se vaya a Mercedes?"

"Y queremos sus puntos para el campeonato de constructores. Así que tolerancia cero, respeto cero, y eso no va a cambiar".

¿Quién echará más de menos a quién? Wolff no se mojó: "Es el piloto más icónico de la Fórmula 1. Ganamos muchas carreras y campeonatos con él, y siempre lo llevaremos en el corazón".

A la espera de si podrá debutar en los test postemporada de Abu Dhabi o habrá que esperar a enero de 2025 para ver al inglés con el rojo Ferrari, Wolff cree que tardaremos poco en acostumbrarnos a la imagen: "Creo que será una buena foto para los primeros meses. Después, todo el mundo se acostumbrará a verle de rojo, pero Ferrari es Ferrari".

Por último, más centrado en los problemas de Mercedes, Wolff explicó cómo un tipo tan competitivo como él soportó el difícil inicio de temporada de su escudería tras dos años con el pie cambiado. "Lo que fue frustrante es que ni nuestros mejores técnicos podían entender lo que estaba pasando. Pero creemos en el sistema, yo creo en el sistema, creo en la gente. Y, ya sabes, aunque te derriben, te levantas".