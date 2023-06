Mercedes F1 revela una actualización "más grande" para Silverstone

El fabricante alemán está muy motivado ahora mismo tras el último paso adelante que ha supuesto la importante actualización que introdujo en el Gran Premio de Mónaco hace varias semanas.

Un suelo prácticamente nuevo, un cambio radical de los pontones y una suspensión delantera diferente han permitido a Lewis Hamilton subir al podio en las dos últimas carreras.

Pero, aunque motivados por ese paso adelante, Mercedes es consciente de que necesita hacer algo más si de verdad quieren plantar cara a Red Bull, y por eso están dispuestos a instalar un nuevo paquete de novedades antes del parón de verano.

El director del equipo, Toto Wolff, reveló recientemente que en el Gran Premio de Gran Bretaña llegarán nuevas piezas para el W14: "Llevaremos una [actualización] más grande a Silverstone", dijo. "Y deberíamos tener otra preparada para antes del parón".

"Los aprendizajes se han acelerado mucho desde que cambiamos una parte de la arquitectura conceptual. Por lo que deberíamos dar buenos pasos adelante en las próximas cuatro carreras".

Después de que el equipo alemán acertase con el camino de desarrollo que llevaban tiempo buscando con su última actualización, Wolff dijo que la velocidad a la que el equipo estaba encontrando más novedades se había acelerado considerablemente.

"Creo que ahora estamos entendiendo mejor las simulaciones, y sabemos que se correlaciona con lo que estamos viendo en la pista".

"Ese ha sido un gran problema en el último año y medio. Pero ahora estamos viendo cómo el ritmo mejora en el túnel. Estamos comprendiendo mejor lo que necesita el coche para ir rápido y cómo deben ser los reglajes. En general, los pasos son cada vez más grandes. Creo que estamos avanzando mucho", añadió el director del equipo de Brackley en el Gilles-Villeneuve.

Pero pese a que Mercedes ha conseguido hacer un progreso notable, Wolff es muy consciente de que todavía hay un largo camino por recorrer para estar en posición de desafiar a Red Bull.

El margen de la victoria de Max Verstappen en Canadá el fin de semana pasado fue menor de lo que había sido habitual esta temporada, lo que ha aumentado la esperanza de que la batalla por las primeras posiciones podrían estar cada vez más cerca.

Pero Toto Wolff sigue siendo cauto al hablar sobre el potencial de su escudería: "Para nosotros, no esperábamos rendir demasiado bien aquí en Canadá, porque el coche en este momento se comporta mejor en las curvas de alta velocidad".

"Es motivador no estar tan lejos. Pero no hay que olvidar que Max va a velocidad de crucero en la parte delantera. No creo que vaya a velocidad de crucero del todo, pero todavía puede ir algo tranquilo ahí delante. Creo que hay margen, hay bastante diferencia por recortar", dijo.

Cuando se le preguntó si pensaba que el fin de semana de Canadá había sido la primera vez que el equipo Red Bull había estado bajo presión este año, Wolff respondió: "No, no. Creo que el margen es todavía demasiado grande para pensar realmente que Max estaba bajo presión. No sé de cuánto era [su ventaja] en esta carrera, ¿eran dos décimas o así? No sé, pero aún estaba lejos", concluyó el director del quipo que ganó ocho títulos consecutivos de 2014 a 2021.

