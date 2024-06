El baile de sillas de la F1 que puede dejar a pilotos sin asiento

La brutal posibilidad de no tener un volante en 2025 está empezando a ser cada vez más realista, mientras Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman parecen a punto de dar el salto de la F2 a la F1.

Se conoce como 'Silly Season' ("temporada tonta"), para describir los rumores sobre los movimientos para asegurarse un puesto para la siguiente temporada; personalmente el término siempre me ha rallado, porque no es especialmente 'tonto' y todo bastante emocionante.

Este año empezó antes de lo habitual.

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y el nuevo contrato de larga duración de Lando Norris con McLaren, ambos anunciados muy a principios de curso, han provocado que el mercado de pilotos para 2025 se esté configurando rápidamente.

Carlos Sainz, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocon y Guanyu Zhou aún no han llegado a un acuerdo para el próximo año.

Las apuestas apuntaban a que Sainz se uniría a Audi para su llegada a la F1, pero ahora Williams también ha surgido como posible destino para hacerse con sus servicios.

Es probable que Gasly renueve con Alpine, sobre todo después de que la escudería se haya desvinculado de Ocon, a quien a su vez se relaciona con Haas.

Bottas, por su parte, podría volver a Williams, lo que significa que dos entre Sargeant, Magnussen y Zhou podrían no tener sitio en 2025.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 y Logan Sargeant, Williams FW46

A sus 31 años, Magnussen no es ajeno a los matices contractuales de la F1, ya que vio cómo le enseñaban la puerta de salida en McLaren, Renault y Haas antes de volver al equipo americano en 2022.

Como tal, es filosófico sobre su futuro en la categoría, y ha dejado claro a Haas que quiere seguir: "El equipo me conoce muy bien, soy una persona conocida para el equipo. Así que no creo que tenga nada que demostrar".

"El mercado de pilotos está muy abierto y ya veremos cómo evoluciona. He dejado claro que me encantaría seguir aquí, y el equipo está en una buena posición y me encantaría formar parte de él".

"No sé cuánto tiempo va a pasar hasta que sepamos cómo va a ir, pero hasta entonces, uno sigue pilotando".

Zhou ha visto limitadas sus posibilidades de demostrar su potencial al no estar en posición de luchar por los puntos, a diferencia de su compañero Bottas, que por supuesto además tiene 10 victorias - todas durante su etapa con Mercedes.

En consecuencia, Zhou sabe que está bajo presión para atraer la atención de otros equipos.

"No sé cómo se ve en una vuelta o en el gráfico de la carrera o la forma en que se comunica con los equipos, así que por supuesto que sería bueno si pudiéramos luchar más de cerca, en el top 10".

"Pero creo que todavía las posibilidades son bastante altas y todavía tengo muchas carreras para - esperemos que junto con el equipo- poder lograr algunos buenos resultados".

En cuanto a su propio futuro, añadió: "Estoy abierto, digamos, a todos los equipos con los que estamos hablando y manteniendo conversaciones sobre mi futuro. No hay nada confirmado, pero siento que debería haber un sitio para mí en el futuro en la parrilla, aunque no sé dónde".

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Sauber

A pesar de que aún es probable que fiche por Williams, Bottas admite que la velocidad a la que evoluciona el mercado de pilotos es preocupante y podría llevarle a tomar una decisión cuanto antes.

"Creo que tengo que elegir rápidamente", dijo. "Obviamente, todavía no hay nada confirmado o firmado por mi parte, así que no hay grandes noticias desde la semana pasada, pero sigo trabajando con todas las opciones que hay y necesito hacer un movimiento pronto, ahí es básicamente donde estoy".

"Estoy seguro de que voy a conseguir un asiento, pero obviamente en este deporte nada está confirmado, así que nunca se está seguro al 100% hasta que se firma, pero al menos tal y como veo la situación en este momento no me preocupa. Pero sí, está claro que serán una o dos semanas interesantes".

Un piloto que debería estar preocupado es Sargeant, que parece cada vez más probable que salga de Williams.

Antes del GP de Canadá le preguntaron sobre su futuro y afirmó que estaba "cerca de rendir al nivel" que necesita.

Sólo que podría ser demasiado tarde, y más preocupante era si había considerado un plan B si su etapa en la F1 llega a su fin. "No", dijo.

Quizá ya es hora de que lo haga.