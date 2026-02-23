El mensaje realista de Sainz sobre Williams: dudas ahora, confianza a futuro

En un evento organizado por Estrella Galicia 0,0, patrocinador tanto de Carlos Sainz como desde este mismo año también del equipo Williams, el piloto español habló largo y tendido con respecto la nueva temporada de Fórmula 1 que arrancará dentro de dos fines de semana en Melbourne, Australia.

Pese a perderse el shakedown de Barcelona, el nuevo Williams FW47 dejó buenas sensaciones en las dos semanas de test en Bahrein, aunque también han reconocido tener problemas de peso. Cuando se le pidió al piloto madrileño hacer una predicción sobre su equipos, no fue demasiado claro.

"La estimación de dónde estamos ahora no te la puedo dar yo. Nosotros hacemos nuestros cálculos, pero con un poquito más de información [respecto a los periodistas] y tenemos una aproximación de donde estamos, pero la realidad es que hasta que no descarguemos los coches en Australia y todo el mundo saque el máximo de rendimiento del motor y demás, no vamos a saber dónde estamos".

Sin embargo, Carlos Sainz sí reconoce que están por detrás de sus objetivos, pero confía en poder dar pasos adelante de forma constante y en acabar el año mínimo como quinto mejor equipo.

"Siempre me gusta ser realista, no estamos a la altura de donde estábamos el año pasado. Ha sido como habéis visto todos un invierno muy duro para el equipo, pero eso no quiere decir que como vaya la primera carrera va a ser el tono de toda la temporada, sino que va a ser un año donde se desarrollará muchísimo el coche y también el motor, así que vamos a ver cómo a qué nivel llegamos a final de temporada, me gustaría estar al menos como estábamos a final del año pasado o por encima".

La nueva generación de coches con un reparto de potencia al 50% entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica de la unidad de potencia también ha dado mucho que hablar, con algunos pilotos criticando duramente el reglamento y, otros, mostrando más a favor.

A respuesta de una pregunta de Motorsport.com, Carlos Sainz no se posicionó a favor de unos ni otros, pero sí dejó clara su opinión al decir que las críticas se deberían hacer de puertas adentro.

"Yo todavía no estoy posicionado todavía. Yo soy más de la opinión de que tirar piedras sobre tu propio tejado nunca ha sido algo muy astuto porque al final todos vivimos de la Fórmula 1 y criticar a tu propio deporte... Yo soy partidario de ir a criticar en privado, pues a los que mandan si les digo si me gusta lo que llevo y si me divierto al conducirlo o no, voy digamos en privado a criticarlo o al revés, también algunas veces que digo que me encanta".

"Así que públicamente empezar a criticar mi deporte a mí personalmente no me gusta porque además crea un círculo vicioso de que luego los periodistas también lo critican porque compran lo del piloto y todo el mundo de repente empieza a criticar, criticar, criticar y luego llegamos a una carrera y el espectáculo está bien".

El piloto madrileño de Fórmula 1 prefiere esperar algunas carreras para dar su propio veredicto sobre la nueva generación de coches, eso sí, reconoce estar totalmente abierto a cualquier cambio en las reglas de 2026 y espera que tanto la categoría como la FIA también lo estén.

"Entonces yo prefiero esperar a hacer mi evaluación después de tres, cuatro o cinco carreras, circuitos diferentes y demás. Yo lo único que le he pedido a la FOM a la FIA es que tengan la mente abierta de que si nos hemos equivocado con algunas configuraciones, calibraciones de motor y demás, que tengan la mente abierta para cambiarlas y mejorar el espectáculo", concluyó.