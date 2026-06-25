El mensaje de Neymar Jr. inspirado en Hamilton tras su emotivo regreso con Brasil en el Mundial

El futbolista brasileño Neymar Jr. hizo referencia al siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton tras su emotivo regreso al fútbol internacional en el Mundial de Fútbol de 2026, que se está disputando actualmente en EE.UU., México y Canadá.

Tras estar ausente durante 981 días de la selección brasileña debido a una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió contra Uruguay en octubre de 2023, Neymar protagonizó su esperado regreso en un partido de la fase de grupos ante Escocia.

El jugador, de 34 años, saltó al campo en el minuto 76. Durante su tiempo en el terreno de juego, realizó 24 toques de balón y un disparo a puerta.

Tras su regreso, el jugador compartió unas fotos en Instagram con el pie de foto: "REMEMBER WHO YOU ARE (RECUERDA QUIÉN ERES)".

Ese pie de foto era un guiño directo a su buen amigo Hamilton, quien recientemente compartió el mismo mensaje tras su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026.

La victoria de Hamilton en territorio español llegó tras una difícil primera temporada con la escudería de Maranello en 2025 y fue su primer triunfo dominical desde el Gran Premio de Bélgica de 2024.

El británico lo vio y comentó la publicación de Neymar: "ALWAYS (SIEMPRE)".

Los aficionados reaccionaron a esta interacción después de que se compartiera en la cuenta oficial de Instagram de la F1. "¡Estoy deseando que Neymar marque en el Mundial! ¡Recuerda quién eres, Ney!", publicó un fan, mientras que otro añadió: "Una conversación entre dos de los mejores de todos los tiempos".

Hamilton y Neymar Jr. son amigos desde hace varios años. Cuando el piloto de Ferrari recibió la ciudadanía brasileña en 2022, habló abiertamente sobre su amistad con el futbolista.

"Quiero pasar más tiempo aquí, en Brasil", dijo Hamilton a Sky Sports F1 en ese momento. "Es una cultura preciosa. Solo he estado en Río y São Paulo, pero quiero volver por Navidad, Año Nuevo o algo así".

"Neymar me invita todos los años, y [el surfista profesional] Gabriel [Medina] también me invita todos los años, pero nunca he tenido la oportunidad", dijo el británico.