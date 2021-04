El mensaje que Hamilton envió a Norris tras la calificación en Imola

Lando Norris estuvo cerca de colocarse detrás de Lewis Hamilton y Sergio Pérez en la parrilla de salida para el Gran Premio de Emilia Romagna, pero un error con los límites de pista lo relegó en el clasificador.

Durante su último intento en la Q3 marcó tiempos récord en los dos primeros sectores del circuito de Imola. La situación generaba preocupación en Mercedes y Red Bull quienes sentían que afectaría a uno de sus pilotos.

El registro de Norris al completar el giro fue de 1m14.454s lo cual lo colocaba en la tercera posición. Pero el británico excedió los límites de pista en la curva 9 por lo que dirección de carrera eliminó su vuelta.

“Estoy bastante decepcionado, bastante molesto conmigo mismo", dijo Norris a Sky Sports F1. "Creo que había sido un día muy bueno hasta entonces, el equipo hizo un trabajo increíble. Ya sabéis, el coche realmente cobró vida en la clasificación".

Horas después de la sesión, el piloto de McLaren posteó una foto en sus redes sociales con un mensaje referente a su actuación en el segundo sábado de la temporada 2020. “Así es como me siento ahora. A pulgadas de distancia de la tercera posición. Fue mi error, lo calculé mal y se borró mí tiempo. Lo siento por todos en McLaren, me jode, lo he errado y hoy se merecían algo mejor”.

Norris recibió diversos mensajes de apoyo, pero dentro de las respuestas destacó la de una persona: Lewis Hamilton, el último campeón que tuvo McLaren en 2008. El ahora siete veces monarca de la serie buscó darle ánimos a su compatriota.

“Nadie puede criticarte por darlo todo. Fue una vuelta increíble, es genial verte brillar a ti y al equipo. Sigue adelante, vamos a correr”.

Hamilton largará desde la pole position con una diferencia de 0.464s sobre Norris que será séptimo.

