El mensaje de Elkann a Ferrari: resurgir en la F1 mientras domina en el WEC
En la carta a los accionistas, el presidente de Ferrari, John Elkann, hace balance de la temporada 2025 de la Scuderia en Fórmula 1 y en Resistencia. Dos caras de una misma moneda.
Foto de: Clive Rose - Motorsport Images
Un equipo Ferrari que tiene el aspecto de una moneda: dos caras separadas por un grosor fino, pero que las divide de forma inexorable. Ese es el panorama que emerge de la carta a los accionistas de Exor escrita por John Elkann y difundida en las últimas horas.
El presidente de Ferrari abordó varios puntos en su escrito. Entre ellos, como era lógico, no podían faltar los dedicados a los resultados y a los logros deportivos del Cavallino Rampante en la temporada 2025 del automovilismo.
Como decíamos, los rostros son dos y nunca se miran. Es más, apuntan hacia horizontes distintos. Por un lado, la Fórmula 1, con un 2025 que ha pasado a los anales como una de las temporadas más difíciles de los últimos años, marcada por pocos podios, pocas satisfacciones y ninguna victoria.
A partir de ahí, sin embargo, Elkann quiere reconstruir y lo ha hecho citando nada menos que al fundador, Enzo Ferrari.
"La Fórmula 1 no ha logrado alcanzar las ambiciones. Pero Ferrari siempre ha entendido que correr significa aprender tanto como ganar. El fundador de Ferrari, Enzo Ferrari, mantenía lo que él llamaba un 'museo de los errores', una colección de piezas rotas reunidas en la búsqueda del progreso. Esta mentalidad sigue siendo esencial hoy en día: responsabilidad y determinación para volver más fuertes".
Pocas palabras, pero claras. El 2025 ha sido negativo, pero deberá tenerse muy presente para volver a empezar con más determinación y fuerza que antes.
A impulsar el entusiasmo están las victorias en resistencia
Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network
El otro lado de la moneda, en cambio, muestra un rostro que contempla el amanecer de un sol brillante, que refleja sus rayos sobre el agua del océano creando juegos de luz deslumbrantes.
El rostro —ideal— en cuestión es el de Antonello Coletta, gran jefe de la división GT y Corse Clienti, que continúa cosechando éxitos en serie. En tres años, otros tantos triunfos en las 24 Horas de Le Mans con tres 499P diferentes (51, 50 y el año pasado el 83). Imposible olvidar los títulos mundiales de Constructores y Pilotos (con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi y James Calado), así como la victoria en Macao del 296 GT3 con Antonio Fuoco al volante.
"En el plano deportivo, 2025 ha ofrecido tanto triunfos como enseñanzas. Ferrari ha vivido un año extraordinario en las carreras de resistencia, conquistando tanto el título de constructores como el de pilotos del Campeonato del Mundo de Resistencia, logrando otra victoria en Le Mans y adjudicándose la GT3 World Cup en Macao".
"Estos éxitos, que llegan más de medio siglo después del último título mundial de resistencia de Ferrari, reflejan el extraordinario espíritu de equipo que une a todos los implicados, desde los mecánicos en boxes hasta los ingenieros y los pilotos, que trabajan con una dedicación compartida hacia un objetivo común".
"La decisión de volver a las carreras de resistencia se tomó durante el difícil periodo marcado por el aislamiento debido al COVID, lo que hace aún más significativa la oportunidad de celebrar de nuevo juntos estas victorias en pista".
"Igualmente significativo es el hecho de que, tras esta decisión, Ferrari haya vuelto a ganar la edición del centenario de Le Mans, cincuenta años después de su última participación en la carrera, y posteriormente haya logrado tres victorias consecutivas con tres alineaciones de pilotos diferentes, lo que demuestra la unidad y la fuerza colectiva del equipo".
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