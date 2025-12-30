Los mejores 'peores' equipos de la historia de la F1: Alpine, récord

Imagínate sumar 70 puntos en una temporada de Fórmula 1 y, aun así, acabar penúltimo. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Sauber este año. La escudería suiza puntuó en más de la mitad de las carreras de la temporada (13 de 24) y, aun así, sólo consiguió dejar atrás a otro equipo en la clasificación general.

La temporada 2025 de Fórmula 1 fue una de las más competitivas de todos los tiempos, y no sólo en la parte delantera entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. La parte trasera de la parrilla también estuvo muy disputada, como muestra la clasificación del campeonato. Pero siempre hay alguien que tiene que acabar último, y este año ha sido Alpine. La escudería francesa sumó 22 puntos, ¡lo que la convierte en la mejor escudería que ha terminado última de todos los tiempos en la Fórmula 1!

Nunca antes un equipo había sido capaz de sumar tantos puntos y seguir en el farolillo rojo. Algunos dirán: ¡Sí, bueno, antes había muchos menos puntos! Por supuesto que es cierto, pero incluso si se convierten los puntos en un valor porcentual de una victoria, ningún otro equipo ha tenido tanto éxito como Alpine.

En sólo 13 de los 76 años de historia de la Fórmula 1 todos los equipos que han competido han sido capaces de sumar puntos. En todas las demás temporadas, siempre hubo al menos un participante con una cuenta de puntos vacía, al menos desde la introducción del campeonato de constructores en la temporada 1958.

Eso significa que en 55 temporadas, al menos un equipo sumó cero puntos al final de la temporada. La última vez que eso ocurrió fue al equipo Haas F1 en 2021 con Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

Por cierto, la primera vez que todos los equipos sumaron puntos fue en la temporada 2002, cuando Minardi, Toyota y Arrows sumaron dos puntos cada uno. Por aquel entonces, el equipo Arrows quedó último con dos sextos puestos de Heinz-Harald Frentzen.

En aquel momento, sumar dos puntos suponían el 20% de una victoria (que eran diez puntos).

Veamos cuáles han sido los mejores peores equipos de la F1

Manor : 1 punto en 2016. Pascal Wehrlein salvó al equipo, que dejó la F1 por problemas económicos, de irse de vacío en su última temporada en la parrilla, aunque lo hizo con un décimo puesto en Austria que, en otras épocas, supondría no puntuar.

: 1 punto en 2016. Pascal Wehrlein salvó al equipo, que dejó la F1 por problemas económicos, de irse de vacío en su última temporada en la parrilla, aunque lo hizo con un décimo puesto en Austria que, en otras épocas, supondría no puntuar. Williams : 1 punto en 2019. En el peor año de Williams en F1, solo un décimo puesto en Alemania les impidió marcarse un '0'. Casualmente fue de Robert Kubica, a pesar de que el piloto más en forma del equipo ese año fue George Russell.

: 1 punto en 2019. En el peor año de Williams en F1, solo un décimo puesto en Alemania les impidió marcarse un '0'. Casualmente fue de Robert Kubica, a pesar de que el piloto más en forma del equipo ese año fue George Russell. Minardi : 1 punto en 2004. Sin embargo, era una época en la que puntuaban solo ocho cada carrera, por lo que Minardi salvó el '0' con un octavo puesto, lo cual tiene mérito.

: 1 punto en 2004. Sin embargo, era una época en la que puntuaban solo ocho cada carrera, por lo que Minardi salvó el '0' con un octavo puesto, lo cual tiene mérito. Sypker : 1 punto en 2007. El octavo puesto de Adrian Sutil en la primera carrera en Japón le dio a Spyker un punto imprescindible. De hecho fue el único punto del equipo en tres años, ya que ni en 2006 cuando competían bajo el nombre de Midland ni en 2008 cuando ya eran Force India, puntuaron.

: 1 punto en 2007. El octavo puesto de Adrian Sutil en la primera carrera en Japón le dio a Spyker un punto imprescindible. De hecho fue el único punto del equipo en tres años, ya que ni en 2006 cuando competían bajo el nombre de Midland ni en 2008 cuando ya eran Force India, puntuaron. Sauber : 4 puntos en 2024. Un octavo puesto de Guanyu Zhou en la penúltima carrera, en Qatar, impidió que Sauber se fuera de vacío, aunque sumó más que otros porque desde 2010 puntúan los diez primeros y el octavo ahora se lleva 4 puntos.

: 4 puntos en 2024. Un octavo puesto de Guanyu Zhou en la penúltima carrera, en Qatar, impidió que Sauber se fuera de vacío, aunque sumó más que otros porque desde 2010 puntúan los diez primeros y el octavo ahora se lleva 4 puntos. Arrows : 2 puntos en 2002. Al igual que Minardi y Toyota, Arrows consiguió solo 2 puntos en 2022, y acabó último. Los puntos llegaron gracias a los sextos puestos de Heinz-Harald Frentzen en Barcelona y Mónaco. ¿Y por qué ellos fueron últimos? Porque los dos puntos de Minardi fueron gracias a un quinto puesto en la primera carrera, y porque aunque Toyota solo fue dos veces sexto igual que ellos, sumaron un par de séptimas posiciones que si bien no daban puntos les permitieron acabar delante. De hecho, sumido en una profunda crisis económica, Arrows no completó la temporada, se retiró de la F1 tras el GP de Alemania.

: 2 puntos en 2002. Al igual que Minardi y Toyota, Arrows consiguió solo 2 puntos en 2022, y acabó último. Los puntos llegaron gracias a los sextos puestos de en Barcelona y Mónaco. ¿Y por qué ellos fueron últimos? Porque los dos puntos de Minardi fueron gracias a un quinto puesto en la primera carrera, y porque aunque Toyota solo fue dos veces sexto igual que ellos, sumaron un par de séptimas posiciones que si bien no daban puntos les permitieron acabar delante. De hecho, sumido en una profunda crisis económica, Arrows no completó la temporada, se retiró de la F1 tras el GP de Alemania. Sauber : 5 puntos en 2017. Como había hecho con Manor un año antes, Wehrlein salvó a Sauber de irse sin puntos en 2017, siendo octavo en España y décimo en Bakú.

: 5 puntos en 2017. Como había hecho con Manor un año antes, salvó a Sauber de irse sin puntos en 2017, siendo octavo en España y décimo en Bakú. Williams : 5 puntos en 2018. El cuarto puesto de Lance Stroll en Bakú y el décimo de Sergey Sirotkin en Italia fueron los únicos puntos de Williams en la primera de las cuatro temporadas (en cinco años) que fueron últimos en el mundial.

: 5 puntos en 2018. El cuarto puesto de Lance Stroll en Bakú y el décimo de Sergey Sirotkin en Italia fueron los únicos puntos de Williams en la primera de las cuatro temporadas (en cinco años) que fueron últimos en el mundial. Williams : 8 puntos en 2022. Cuatro puntos de Alex Albon, dos de Nicholas Latifi y dos de Nyck de Vries fueron la suma de Williams la última vez que quedaron últimos en el mundial. Hay que aclarar, sin embargo, que no pasaron del noveno puesto en ninguna carrera, por lo que en otras épocas habrían sumado 0 puntos.

: 8 puntos en 2022. Cuatro puntos de Alex Albon, dos de Nicholas Latifi y dos de Nyck de Vries fueron la suma de Williams la última vez que quedaron últimos en el mundial. Hay que aclarar, sin embargo, que no pasaron del noveno puesto en ninguna carrera, por lo que en otras épocas habrían sumado 0 puntos. Haas: 12 puntos en 2023. Los Haas sumaron puntos en cinco carreras, con un séptimo puesto de Nico Hulkenberg en Australia como mejor resultado. Como sabes, el séptimo puntuaba también durante otras épocas de la F1, pero no en las primeras décadas.

Minardi: 7 puntos en 2005. Minardi no logró evitar ser último clasificado en su despedida de la F1 (en 2006 ya pasó a ser Toro Rosso, actual Racing Bulls), pero lo hizo sumando 7 puntos gracias a un quinto y sexto puesto en la misma carrera. Eso sí, el mérito es relativo, ya que esos puntos llegaron en el infame GP de Estados Unidos donde solo participaron seis coches...

Toro Rosso : 8 puntos en 2009. Ante las nuevas reglas, Toro Rosso acabó último, pero sumaron puntos en cinco carreras y de hecho en la primera fueron séptimo y octavo. En general, se podría decir que hicieron mejor año que Force India, pero el increíble segundo puesto de Giancarlo Fisichella en Spa y el cuarto de Adrian Sutil en Monza (dos carreras seguidas) les dieron 13 puntos.

: 8 puntos en 2009. Ante las nuevas reglas, Toro Rosso acabó último, pero sumaron puntos en cinco carreras y de hecho en la primera fueron séptimo y octavo. En general, se podría decir que hicieron mejor año que Force India, pero el increíble segundo puesto de Giancarlo Fisichella en Spa y el cuarto de en Monza (dos carreras seguidas) les dieron 13 puntos. Alpine: 22 puntos en 2025. Alpine ha tocado fondo, aunque ha sumado en seis carreras y es el mejor último clasificado de la historia. Eso sí, todos los puntos fueron de Pierre Gasly (6º en Gran Bretaña, lo que habría significado puntuar en otras épocas donde puntuaban menos pilotos). Sin embargo, el penúltio clasificado, Sauber, les sacó casi 50 puntos (48, para ser exactos).