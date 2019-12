Despedidas y "lloros" de ingenieros, las radios del GP de Abu Dhabi

Norris vacila a su ingeniero... y se parte de risa

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris: "Jarv, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por todo lo que hiciste".

Andrew Jarvis (ingeniero): "Felicidades, amigo. Sabes que no soy de discursos como tú y Will, pero quiero decir que eres una leyenda. No puedo creer la primera temporada que has hecho y que la haya compartido contigo".

Norris: "¿Estás llorando? ¡Jajajajaja! ¡Jarv llorando... creo que estoy llorando también!"