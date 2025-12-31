Los mejores pilotos de F1 de este cuarto de siglo XXI

La temporada 2000 fue la última del siglo XX y la 2001 estrenó el siguiente, y ahora, tras 2025, ya hemos completado el primer cuarto de este siglo XXI. Por ello, en Motorsport.com repasamos a los mejores pilotos de estos 25 años, sin pretender convencer a nadie, recopilando por un lado las estadísticas y por otro, la opinión de nuestra redacción. Por cierto, sabemos que hay quien considera que habría que meter aquí también el año 2000, pero eso no cambia demasiado de nuestro artículo, solo las estadísticas de Schumacher, que en cualquier caso, con ese o sin ese año, es considerado uno de los grandes de todos los tiempos.

Pilotos con más títulos en este cuarto de siglo de F1 (2001-2025)

A partir de aquí vamos a ordenar las estadísticas por número y señalaremos los porcentajes (y obviamente Alonso está, por supuesto, por encima de Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri o Valtteri Bottas). Por cierto, Schumacher desde el 2001 disputó 163 grandes premios.

Pilotos con más victorias en este cuarto de siglo de F1 y porcentaje (2001-2025)

Hamilton: 105 victorias (el 27,63 %) Verstappen: 71 victorias (30,47 %) Vettel: 53 victorias (el 17,73 %) Schumacher: 47 victorias (el 28,23%) Alonso: 32 victorias (el 7,53%) Norris: 11 victorias (el 7,24%) Piastri: 9 victorias (el 12,86%)

Pilotos con más poles en este cuarto de siglo de F1 y porcentaje (2001-2025)

Hamilton: 104 poles (el 27,37%) Vettel: 57 poles (el 19.06%) Verstappen: 48 poles (el 20,60 %) Schumacher: 36 poles (el 22,09%) Leclerc: 27 poles (el 15,61%) Alonso: 22 poles (el 5,18%) Bottas: 20 poles (el 8,13%) Norris: 16 poles (el 10,53%)

Pilotos con más podios en este cuarto de siglo de F1 y porcentaje (2001-2025)

Hamilton: 202 podios (el 53,16%) Verstappen: 127 podios (el 54,51 %) Vettel: 122 podios (el 40,80%) Alonso: 106 podios (el 24,94%) Schumacher: 72 podios (el 44,17%) Bottas: 67 podios (el 27,24%) Leclerc: 50 podios (el 29,24%) Norris: 44 podios (el 28,95%)

¿Y qué opinan nuestros redactores?

El mejor de este cuarto de siglo de la F1 ha sido Fernando Alonso - Jacobo Vega

"He escogido a Fernando Alonso como el piloto más relevante de los primeros 25 años del siglo XXI. Sé que mi elección puede causar bastante controversia, porque si miras fríamente los números, Alonso no está ni de lejos entre los mejores, pero no ha dependido sólo de mirar con frialdad las estadísticas, he valorado muchas otras cosas".

"En primer lugar, es una decisión sentimental. Gracias a la irrupción de Alonso, el interés por la Fórmula 1 en España, pasó de ser algo totalmente residual, incluso sin ser emitida un año por TV, a ser un fenómeno de masas, congregando a millones de personas para ver las carreras e incluso obligando a retrasar todo un Real Madrid - FC Barcelona que coincidía con el momento en el que el asturiano se jugaba su segundo mundial".

"En el aspecto personal, la llegada de Alonso supuso que yo pudiera haberme dedicado a esta profesión. Sin él, ningún medio habría apostado por la Fórmula 1 y arriesgado su dinero para mandar a un reportero a seguir el mundial, ni que decir tiene que tampoco ninguna televisión habría hecho el despliegue que en su momento hicieron Telecinco, La Sexta o Antena 3, en dos de las cuáles desarrolle mi carrera profesional".

"Y luego, si nos vamos a la faceta deportiva, Alonso ha conseguido cosas que otros, con mejores números no han conseguido, logrando maximizar siempre las prestaciones de sus coches, ademas de haber batido siempre, salvo en un par de ocasiones a sus compañeros de equipo. Dos mundiales y otros 3 perdidos por menos de cuatro puntos, en el peor de los casos, además d una longevidad que no conoce todavía el declive, le hacen merecedor de esta consideración".

El mejor de este cuarto de siglo de la F1 ha sido Schumacher - Jose Carlos de Celis

"Aunque sin el 2000 se deja fuera un año con mundial, 9 victorias, 9 poles y 12 podios (en 17 carreras), para mí no hay otro como Michael Schumacher. Admito que en esta opinión va una parte sentimental: muchos de los que leéis esto habéis crecido con Alonso, pero quien escribe esto ya peina alguna cana y creció con ese atrevido alemán que lo desafiaba todo, a sus rivales, a los estamentos, al libro de los récords".

"Aún nadie ha superado su número de títulos, y nadie ha cambiado tanto la historia el equipo más laureado de todos los tiempos como hizo Schumi. Además, tenía eso que ahora llaman aura, un carisma aplastante y una personalidad que le hacía tener casi tantos haters como admiradores. Lo reconozco, me tentó poner aquí a Sebastian Vettel, otro de mis favoritos y más a sabiendas de que mis compañeros ni se lo planteaban, pero ante el riesgo de que aquí no saliera Schumacher, y dado que fue el primer hexa y heptacampeón, me decanto por el 'Kaiser'".

El mejor de este cuarto de siglo de la F1 ha sido Max Verstappen - Juanjo Sáez

"Llegó el último a este cuarto de siglo, pero creo que Verstappen es el piloto con la mejor combinación de talento, mentalidad, hambre, coraje y mil adjetivos más que se podrían poner a un piloto de Fórmula 1".

"En 233 grandes premios disputados, el piloto neerlandés ha conseguido un total de 71 vitorias, 127 podios y 48 pole position. Si estos números en sí mismos ya son impresionantes, si miramos los porcentajes son todavía más increíbles: en podios es el nº 1 con más de la mitad de las carreras en el top 3 (54,51%), en victorias también lidera con un 30,47%, mientras que en lo único que no es el mejor estadísticamente acaban siendo las poles ( 20,60% que le permite ser el tercero)".

"Sin embargo, creo que lo que más impresiona de Verstappen no son sus números. Cualquiera que le haya visto correr ha comprobado que tiene un talento innato, una lectura de las carreras perfectas, una frialdad que le ayuda en todo momento, un temperamento que le hace no arrugarse ante nadie y que, ya en sus inicios, tenía claro que no había nadie mejor que él".

"Sí, hay otros pilotos en este cuarto de siglo que también han tenido mucho talento y capacidades dignas de admirar, como Michael Schumacher o Fernando Alonso, mis otras dos opciones, pero finalmente me decanto por Max Verstappen, único en su especie".

El mejor de este cuarto de siglo de la F1 ha sido Lewis Hamilton - Pol Hermoso

"Si tengo que elegir a un piloto para definir este cuarto de siglo, mi voto va directo a Lewis Hamilton. Y no, no lo hago desde la nostalgia de Schumacher ni desde la épica fundacional de Alonso, porque soy de otra generación. Pero precisamente por eso: porque a Hamilton lo he vivido en directo, carrera a carrera, título a título. Recuerdo perfectamente su primer Mundial y, sobre todo, su etapa imperial en Mercedes, cuando convirtió la excelencia en rutina".

"En un deporte individual, los números importan. No lo explican todo —ahí está Senna, con solo tres títulos, como uno de los más grandes de siempre—, pero cuando los números son tan descomunales, pesan. Siete campeonatos del mundo, más de 100 victorias, más de 100 poles. Récords que parecían inalcanzables y que Hamilton no solo alcanzó, sino que pulverizó. Empató a Michael Schumacher cuando todos pensábamos que ese listón jamás se tocaría".

"¿Que tuvo el mejor coche durante años? Es cierto. ¿Y qué hizo con él? Ganar. Sin errores groseros, con una consistencia quirúrgica y una capacidad brutal para rematar campeonatos. Otros tuvieron grandes coches; muy pocos los convirtieron en hegemonía".

"Siempre quedará Abu Dhabi 2021, una herida abierta. Aquella última vuelta, aquel reglamento reinterpretado, ese título que para muchos —me incluyo— le arrebató el octavo Mundial. La era del efecto suelo no ha sido su mejor versión, ni en Mercedes ni en su primer año en Ferrari, pero eso no borra lo anterior".

"Hamilton es el piloto más grande de este siglo porque nadie ha dominado tanto, durante tanto tiempo. Y porque, incluso cuando parece en declive, sigue siendo referencia. Por eso lo elijo. Y por eso, dentro de unos años, quizás sigamos discutiendo si no debimos llamarlo, directamente, el mejor de todos".