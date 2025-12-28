Todos en el mismo coche: los mejores y peores pilotos de la F1 2025 (15º al 11º)

¿Cómo de importante es el piloto en la Fórmula 1 actual? ¿Y cuál sería el orden si todos tuvieran exactamente el mismo coche y sólo el talento marcara la diferencia? Para responder a esa pregunta, seguimos analizando los datos de clasificación y ritmo de carrera de todos los pilotos del Gran Circo en 2025, para dar lugar a la siguiente clasificación de ritmo de clasificación y de carrera. Hoy, vemos del 15º al 11º de la tabla.

Cómo determinamos esta clasificación

Antes de pasar a la lista, volvemos a explicar la metodología utilizada para elaborarla. Nuestro objetivo es ofrecer una imagen lo más actualizada posible del rendimiento de los pilotos. Por eso hemos utilizado casi exclusivamente datos de la era del efecto suelo. Los cálculos se han basado en los duelos internos de los equipos. Si ambos pilotos están en el mismo coche, las diferencias de ritmo pueden atribuirse en gran medida al piloto. A continuación, vinculamos esa comparaciones entre equipos a través de los cambios de piloto.

Por ejemplo: en 2025 la diferencia de ritmo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el mismo coche ha sido bastante notable. Al mismo tiempo, tenemos datos sobre el rendimiento anterior de Hamilton en Mercedes, en comparación con George Russell. Eso nos permite extrapolar cómo deberían rendir Leclerc y Russell el uno en relación con el otro, a pesar de que nunca han compartido garaje.

Por supuesto, este enfoque también tiene sus puntos débiles. No se tienen en cuenta las características específicas del monoplaza. Es muy posible que la diferencia entre Leclerc y Hamilton hubiera sido diferente en un Mercedes que en un Ferrari, por ejemplo, porque el coche se habría adaptado mejor al siete veces campeón del mundo.

Sin embargo, dichas consideraciones siguen siendo especulativas y no pueden cuantificarse adecuadamente. Por eso nos hemos limitado sistemáticamente a los datos que se midieron realmente en la pista. Esto nos acerca lo más posible matemáticamente a una hipotética clasificación de pilotos, incluso aunque ciertas incertidumbres residuales siguen siendo inevitables.

15º puesto: Lance Stroll (+0.735)

Diferencia extrapolada en la clasificación: +0.729 (15º puesto)

Déficit extrapolada de ritmo de carrera: +0.740 (12º puesto)

A ojos de muchos aficionados, Lance Stroll probablemente acabaría en la parte baja de una posible clasificación de pilotos. El canadiense goza de muy mala reputación, lo que probablemente se deba en gran medida a su imagen pública. Después de todo, ¿quién quiere ser piloto de Fórmula 1 cuando también se puede hacer surf o jugar al tenis?

En realidad, sin embargo, el canadiense es, datos en mano, mejor de lo que sugiere su imagen. Tuvo un rendimiento bastante respetable contra varios pilotos ya establecidos. De 2019 a 2020, estuvo a 0,212 segundos de media de Sergio Pérez, y en 2021 y 2022, estuvo a solo 0,193 segundos de media de Sebastian Vettel, un tetracampeón del mundo al fin y al cabo.

Hablamos del ritmo de clasificación, que ni siquiera es la mayor fortaleza de Stroll. El canadiense es mucho más fuerte en carrera, e incluso acabaría 12º en una clasificación de tanda larga pura. La conclusión: puede que Lance Stroll no sea un futuro campeón del mundo, pero en comparación parece mças débil, principalmente porque sus compañeros de equipo son, simplemente, excepcionalmente fuertes.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

14º puesto: Oliver Bearman (+0.672)

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.567 (14º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.777 (15º puesto)

Oliver Bearman puede situarse en esta clasificación mediante la comparación cruzada con Esteban Ocon y Pierre Gasly. El segundo estuvo ligeramente más lejos del primero de media entre 2023 y 2024 que Bearman en la campaña 2025, beneficiándose claramente de su bonificación por ser novato.

Como ya se ha mencionado, los datos muestran que los pilotos pueden mejorar alrededor de tres décimas en sus tres primeros años en la Fórmula 1. Teniendo esto en cuenta, cabe suponer que Bearman se consolidará como un muy buen piloto a largo plazo. Sin embargo, es probable que su potencial para convertirse en un futuro campeón del mundo dependa en gran medida del material del que disponga.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

13º puesto: Pierre Gasly (+0.639)

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.522 (13º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.756 (13º puesto)

Después de unos horribles seis meses en Red Bull en 2019, Pierre Gasly se ha establecido como un sólido piloto de la zona media. Sin embargo, a pesar de su título en la Fórmula 2 (entonces GP2) en 2016, los datos sugieren que le falta ese último puntito para convertirse en un piloto top absoluto. El 13º puesto en el ranking de ritmo entre 21 corredores es una clara muestra de ello.

La debilidad de Gasly en ritmo de carrera es particularmente notable. Aunque ocupa la 13ª posición tanto en clasificación como en tanda larga, la diferencia potencial con el piloto más rápido difiere considerablemente.

Extrapolado, Gasly es más de dos décimas más lento en carrera que en una vuelta rápida de clasificación. Este patrón se repite en varias comparaciones: en 2019, perdió una media de seis décimas con Max Verstappen los sábados, pero más de un segundo completo por vuelta en carrera. Franco Colapinto también estuvo mucho más cerca de Gasly en ritmo de carrera en 2025 que en clasificación.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

12º puesto: Gabriel Bortoleto (+0.598)

Diferencia extrapolada en ritmo de clasificación: +0.437 (9º puesto)

Déficit de ritmo de carrera extrapolado: +0.758 (14º puesto)

La discrepancia entre clasificación y carrera es aún más pronunciada en el caso de Gabriel Bortoleto. En vuelta rápida, el brasileño sería en realidad el noveno piloto más rápido de la parrilla, pero a ritmo de carrera cae hasta la 14ª plaza.

El hecho de que Bortoleto fuera, posiblemente, el debutante más emocionante en 2025 ya era evidente en las categorías inferiores. El americano ganó tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2 en su temporada de novato, una hazaña que hasta entonces sólo habían logrado Oscar Piastri, George Russell y Charles Leclerc.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

11º puesto: Andrea Kimi Antonelli (+0.597)

Diferencia extrapolada en la clasificación: +0.477 (12º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.717 (11º puesto)

Sólo queda un debutante: Andrea Kimi Antonelli. Según los datos, el italiano es el rookie más rápido. En la temporada 2025, se quedó a unas tres décimas de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, en ambas categorías, por lo que aparece mucho más arriba en la clasificación.

La discrepancia entre la clasificación y el ritmo de carrera también es notable en el caso de Antonelli. Ocupa la 12ª posición a una vuelta, aunque su déficit teórico en este aspecto es menor que en tanda larga, donde sin embargo es 11º. En general, es evidente para todos los pilotos que las diferencias los domingos son mayores que en la clasificación.

Como todos los debutantes, el italiano también tiene el consabido margen de desarrollo: en los próximos años, podría añadir tres décimas más de rendimiento. Al igual que Bearman y Bortoleto, está considerado como uno de los mejores pilotos del futuro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Erik Junius