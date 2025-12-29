Todos en el mismo coche: los mejores y peores pilotos de la F1 2025 (10º al 6º)

Habitualmente se dice que en la Fórmula 1 sólo se pueden conseguir resultados con un buen coche, pero hay una forma de valorar el rendimiento de los pilotos a lo largo de una misma temporada.

Hagamos una suposición como si todos tuvieran exactamente el mismo coche y sólo el talento marcara la diferencia. ¿Cuáles serían los mejores y los peores pilotos de 2025? Para responder a esa pregunta, seguimos analizando los datos de clasificación y ritmo de carrera de todos los pilotos. Llega el turno para las posiciones de 10º al 6º.

¿Cómo se determina esta clasificación? Para obtener una imagen lo más real posible del rendimiento de los pilotos, en Motorsport.com hemos utilizado casi exclusivamente datos de la era del efecto suelo. Los cálculos se han basado en los duelos internos de los equipos, ya que con el mismo coche las diferencias de ritmo pueden atribuirse en gran medida al piloto. Para añadir más variedad, ahora haremos comparaciones entre los distintos tipos de equipos basándonos en los cambios del piloto.

Ejemplo: en 2025 la diferencia de ritmo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton ha sido bastante notable. Al mismo tiempo, tenemos datos sobre el rendimiento anterior de Hamilton en Mercedes con George Russell como compañero de equipo. Eso nos permite extrapolar cómo deberían rendir Leclerc y Russell el uno al lado del otro.

Sin embargo, este sistema también tiene sus inconvenientes. No se tienen en cuenta las características específicas de cada monoplaza. Y es que muy probablemente la diferencia entre Leclerc y Hamilton hubiera sido diferente al volante de un Mercedes que seguramente se habría adaptado mejor al siete veces campeón del mundo o, dicho de otra forma, el monegasco habría sido el que tendría que haber hecho el trabajo de adaptarse a un nuevo coche, equipo, filosofía y demás.

Pero estas consideraciones siguen siendo especulativas y no pueden cuantificarse. Por eso nos hemos limitado sistemáticamente a los datos que se midieron realmente en la pista. Eso nos acerca lo más posible matemáticamente a una hipotética clasificación de pilotos.

10º puesto: Nico Hülkenberg (+0.538)

Diferencia extrapolada en la clasificación: +0,449s (10º puesto)

Déficit extrapolado de ritmo de carrera: +0,626s (10º puesto)

Nico Hulkenberg está considerado por muchos expertos como uno de los mejores pilotos en clasificación de la Fórmula 1 actual. Aunque una diferencia teórica de unas cuatro décimas y media con respecto al primero relativiza esta apreciación, el alemán sigue siendo de los más fuertes de la zona media.

Hasta ahora no ha logrado dar el salto a un equipo puntero. Lo más cerca que estuvo de este objetivo fue probablemente en 2020, cuando Red Bull se decantó finalmente por Sergio Pérez para 2021.

Ambos fueron anteriormente compañeros de equipo en Force India. Allí, Hulkenberg fue de media alrededor de una décima más rápido en clasificación, pero fue superado en términos de ritmo de carrera. En conjunto, Hukenberg ha tenido un rendimiento similar a Sergio Pérez.

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

9º puesto: Alexander Albon (+0.484)

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.450s (11º puesto)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0.517s (8º puesto)

Alex Albon es uno de los pocos pilotos de la primera mitad de la clasificación cuyas diferencias en la clasificación y carrera son comparativamente similares. Por un lado, se debe a un déficit menor a una vuelta y, por otro, a su gran ritmo de carrera.

Una comparación significativa se hizo con Carlos Sainz en 2025. Aunque Albon ganó el duelo interno en cuanto a puntos sumados, Sainz fue más rápido en términos de ritmo durante toda la temporada: algo menos de dos décimas en clasificación, pero solo alrededor de una centésima en carrera.

La comparación con Max Verstappen en 2019 y 2020 también es interesante. Mientras que Tsunoda, Lawson y Gasly cayeron significativamente en ritmo de carrera, la diferencia de Verstappen y Albon se mantuvo relativamente cercana, tanto en clasificación como en carrera.

Sin embargo, hay una trampa: Carlos Sainz tuvo problemas con el coche al principio de la temporada, pero dominó el duelo interno casi por completo a medida que avanzaba el año. Si esta tendencia continúa en 2026, Albon podría descender en la clasificación en consecuencia.

Alex Albon, Williams Foto de: James Sutton / Motorsport Images

8º puesto: Lewis Hamilton (+0.479)

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.415s (8º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.542s (9º puesto)

El hecho de que Lewis Hamilton esté tan atrás en esta clasificación puede explicarse principalmente por la metodología. Sólo se utilizaron datos de la era del efecto suelo para el cálculo con el objetivo de pintar una imagen lo más realista posible del nivel actual de rendimiento.

El duelo de equipos en 2025 contra Charles Leclerc lo perdió notablemente. Hamilton estaba alrededor de dos décimas y media por detrás, tanto en clasificación como en ritmo de carrera. En contraste con Carlos Sainz, tampoco hubo una clara mejora en el rendimiento a lo largo de la temporada, con una tendencia opuesta emergiendo hacia el final.

La temporada 2026 debería arrojar más luz sobre el nivel real de Hamilton. Los coches con efecto suelo con los que tuvo problemas desaparecerán y conocerá mucho mejor al equipo. Sin embargo, su compañero Leclerc sigue siendo un factor complicado, y es a él a quien debe que batir.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

7º puesto: Oscar Piastri (+0.352)

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.314s (7º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.390s (6º puesto)

Hay un salto notable en el 7º puesto, Oscar Piastri. En el análisis combinado de clasificación y ritmo de carrera, el australiano sería teóricamente algo más de una décima más rápido que Lewis Hamilton. A partir de este punto, sin embargo, los pilotos están extremadamente cerca, ya que los primeros clasificados están separados por diferencias mínimas.

Piastri estuvo implicado en la batalla por el campeonato durante gran parte de 2025, pero al final se vio superado por su compañero de equipo Lando Norris. Este último fue de media seis centésimas más rápido en clasificación y tres centésimas más rápido en ritmo de carrera.

El ritmo de carrera es claramente uno de los puntos fuertes de Piastri. Terminó sexto en esta disciplina, a menos de una décima del segundo puesto. Sin embargo, es séptimo en la clasificación combinada.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

6º puesto: Carlos Sainz (+0.328)

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.275s (6º puesto)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0.380s (5º puesto)

Con una diferencia combinada de sólo cuatro centésimas de segundo respecto al tercer clasificado, Carlos Sainz terminó sexto en la clasificación de ritmo. El español impresionó sobre todo con un buen tercio final de la temporada 2025, después de haber tenido problemas para adaptarse a su nuevo equipo Williams al principio de la campaña.

Sin embargo, la comparación con Charles Leclerc en Ferrari de 2021 a 2024 sigue siendo especialmente significativa: en esos cuatro años, Sainz estuvo a sólo 0,12 segundos del monegasco de media, tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

A pesar de su cambio a un equipo de la zona media, Sainz sigue siendo uno de los mejores pilotos de la F1, alguien que sin duda puede ganar carreras con el equipo y el monoplaza adecuado.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Clive Rose / Getty Images