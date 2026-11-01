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Fórmula 1 GP de México
Las mejores estrategias para el GP de México 2026 de F1: ¿una o dos paradas?
Pirelli ha compartido las cuatro mejores estrategias para hoy domingo en México: hay que tomar una decisión entre una o dos paradas.
Juanjo Sáez
Editado: 1 nov 2026, 17:58
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La Fórmula 1 disputa este domingo la carrera del Gran Premio de México 2026, con todas las miradas puestas en Andrea Kimi Antonelli, que tiene su segundo 'match ball' de la temporada para conquistar el título. Mira cuántas paradas y cuáles son las opciones estratégicas más óptimas según Pirelli.
Apunta para hoy:
Las mejores estrategias para la carrera de F1 hoy en México
Según el único suministrador de neumáticos, las estratégicas de la Fórmula 1 para el GP de México 2026 están divididas entre las dos paradas y un único pitstop.
Pirelli asegura que la mejor opción es realizar una única parada y empezar con los medios, antes de parar entre las vueltas 35 y 41 para montar los blandos hasta el final.
Sin embargo, también hay pilotos que preferirán empezar con blandos para atacar y son los que más opciones tienen: una estrategia a una sola parada, parando entre las vueltas 24 y 30 para montar los dos. Y otras dos estrategias de dos paradas: una parando entre la vuelta 19 y 25 para montar medio y luego blando entre los giros 45 y 51, y otra diferente en la que el primer pitstop sería entre las vueltas 19 y 25 para montar duro, antes de acabar con los blandos a partir de las vueltas 46 o 52.
Desglose de las cuatro opciones estratégicas de Pirelli:
Nº PARADAS NEUMÁTICO DE INICIO PRIMERA PARADA SEGUNDA PARADA **Una parada** Medio (amarillo) Entre la vuelta 35-41 (Blando) Sin segunda parada **Dos paradas** Blando (rojo) Entre la vuelta 19-25 (Medio) Entre la vuelta 45-51 (Blando) **Una parada** Blando (rojo) Entre la vuelta 24-30 (Duro) Sin segunda parada **Dos paradas** Blando (rojo) Entre la vuelta 19-25 (Duro) Entre la vuelta 46-52 (Blando)
¿Qué neumáticos le queda a cada piloto de F1 en México 2026?
Todos los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 dispondrán de un juego nuevo de neumáticos duros y otro de medios para la carrera del Gran Premio de México.
Las diferencias aparecen en el compuesto blando, donde Fernando Alonso será el piloto con más juegos nuevos disponibles, con un total de cuatro, seguido de Oscar Piastri, Lance Stroll y Valtteri Bottas, que tendrán tres. Carlos Sainz y Alex Albon también contarán con dos juegos nuevos de blandos, al igual que Sergio Pérez.
En el extremo opuesto, George Russell, Lewis Hamilton y Liam Lawson serán los únicos pilotos que no tendrán ningún juego nuevo de blandos, aunque dispondrán de cuatro usados. Isack Hadjar también contará con cuatro juegos usados, al igual que Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto.
El resto de la parrilla tendrá entre uno y dos juegos nuevos de blandos.
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