Las mejores estrategias para el GP de España 2026 de F1 en Madring
Pirelli ha compartido las cuatro mejores estrategias para hoy domingo en Madring: hay que tomar una decisión entre una o dos paradas.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en el nuevo Circuito de Madring esconde muchas incógnitas. La alta e inesperada degradación del trazado, un agarre que ha sorprendido a todos, un pitlane excesivamente largo y una gran probabilidad de apariciones de coche de seguridad o banderas rojas, dejan todo en el aire.
Las mejores estrategias para la carrera de F1 hoy en Madring
Sin embargo y como viene siendo habitual, Pirelli, suministrador único de neumáticos de la actual F1, ha elaborado un estudio sobre las cuatro mejores estrategias para este domingo en el Gran Premio de España 2026.
Aunque sobre el papel las dos paradas son una buena opción en cuanto a tiempo total, las ya demostradas dificultades de adelantamiento, junto al excesivo tiempo que se pierde en el pitlane y, la importancia de la posición en la pista, hacen que la mejor opción sea nuevamente una sola parada: lo ideal sería empezar con medios y parar para montar neumáticos duros entre las vueltas 18 y 24.
La siguiente opción favorita para Pirelli es de dos paradas: empezar con medios, parar en las vueltas 10 o 16 para montar duros y volver a parar entre los giros 31 y 37 para volver a poner un nuevo juego de gomas duras.
Las otras dos opciones están destinadas a los pilotos/equipos que necesiten arriesgar más, ya que cuentan con el neumático blando:
|Nº PARADAS
|NEUMÁTICO DE INICIO
|PRIMERA PARADA
|SEGUNDA PARADA
|Una parada
|Medio (amarillo)
|Entre la vuelta 18-24 (duro)
|Sin segunda parada
|Dos paradas
|Medio (amarillo)
|Entre la vuelta 10-16 (duro)
|Entre la vuelta 31-37 (duro)
|Una parada
|Blando (rojo)
|Entre la vuelta 15-21 (duro)
|Sin segunda parada
|Dos paradas
|Blando (rojo)
|Entre la vuelta 9-15 (duro)
|Entre la vuelta 30-36 (duro)
¿Qué neumáticos le queda a cada piloto de F1 en Madring 2026?
Lo más destacable en cuanto a los neumáticos disponibles para cada piloto es que solo los Ferrari cuentan con un blando nuevo en el top 10, eso gracias a haber hecho la Q1 con el compuesto medio, una estrategia bien calculada.
En cuanto a los medios, todos tienen un juego nuevo a excepción de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, aunque en los tres casos sus gomas de color amarillo cuentan con muy poco rodaje.
Menos problemas hay con los neumáticos duros, ya que prácticamente todos se han podido guardar dos juegos nuevos a sabiendas de que será el compuesto más usado. Únicamente Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto tiene uno solo.
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