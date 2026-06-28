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Mejores estrategias y neumáticos para Austria F1: dos o tres paradas

Mira cuáles son las estrategias más óptimas para la carrera GP de Austria de la F1 2026, cuántas paradas habrá y qué neumáticos tiene cada piloto.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Al igual que pasó en Barcelona, las altas temperaturas previstas para la carrera del Gran Premio de Austria este domingo en el Red Bull Ring afectarán a las estrategias de los equipos, con dos paradas prácticamente aseguradas.

Apunta para hoy:

¿Cuáles son las mejores estrategias para la carrera de F1 hoy domingo en Austria?

Antes del fin de semana, la FIA activó el "riesgo por valor" en Austria debido a que estaba previsto que las temperaturas superasen los 30ºC y de hecho así ha sido. En ese sentido, las temperaturas del asfalto serán aún mayores y probablemente desgastarán los neumáticos a un ritmo de vértigo.

Por esa razón, Pirelli considera que las dos mejores opciones pasan por utilizar un medio en la salida, montar luego un duro y elegir dependiendo la situación de cada piloto acabar con medios o duros. En el caso de acabar con medios, el primer stint con el compuesto de color amarillo habría que estirarlo ligeramente más que en el caso de terminar con gomas de color blanco (duras). 

También hay una opción de dos paradas empezando con los blandos, pero habría que adelantar mucho la primera parada montar medios y luego duros, que en este caso deberían sobrevivir a un stint de casi 30 vueltas hacia el final de la carrera.

Y aunque las paradas en boxes es algo que los equipos suelen evitar, Pirelli apunta a una cuarta opción que incluye tres paradas, empezando con blandos para luego pasar a los medios, luego a los duros y finalmente de regreso a los blandos. 

Salvo sorpresa, es probable que nadie haga cuatro paradas, ya que se pierden unos 20s en el pitlane y la vuelta al Red Bull Ring es ligeramente superior al minuto, es decir, con tres paradas estarías perdiendo prácticamente una vuelta completa.

Nº PARADAS NEUMÁTICO DE INICIO PRIMERA PARADA SEGUNDA PARADA TERCERA PARADA
Dos paradas Medio (amarillo) Entre la vuelta 17-23 ( duro) Entre la vuelta 46-52 (duro) NO
Dos paradas Medio (amarillo) Entre la vuelta 18-24 ( duro) Entre la vuelta 44-50 (medio) NO
Dos paradas Blando (rojo) Entre la vuelta 14-20 ( medio) Entre la vuelta 39-45 (duro) NO
Tres  paradas Blando (rojo) Entre la vuelta 12-18 ( medio) Entre la vuelta 32-38 ( duro) Entre la vuelta 52-58 ( blando)

¿Qué neumáticos le queda a cada piloto de F1 en Barcelona 2026?

Si algo está claro de cara a la carrera de hoy en el Red Bull Ring, es que todos usarán tanto el neumático medio como el duro. En este sentido, todos los pilotos tienen al menos un juego nuevo de cada uno de estos compuestos, aunque solo Max Verstappen tiene dos nuevos medios y dos nuevos duros, por lo que está en una posición privilegiada.

Más allá de Verstappen, también tienen dos duros nuevos los dos McLaren, los dos Mercedes y los dos Ferrari. En cuanto a los medios, tienen dos juegos nuevos los Red Bull, los Williams, los Racing Bulls, los Haas, los Audi, los Alpine y los Cadillac.

Aston Martin es el único equipo que tiene solo un juego nuevo de medios y duros.

La distribución de los neumáticos blandos es más clara: a excepción de Gasly, ninguno de los pilotos que alcanzó la Q3 tienen blandos nuevos, mientras que el resto de la parrilla sí tiene uno, incluso dos en el caso de Fernando Alonso y Lance Stroll.

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