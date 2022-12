Las mejores (y más divertidas) radios de la temporada 2022 de F1

Cargar el reproductor de audio

Las radios, desde que se introdujeron en las retransmisiones televisivas, nos han regalado momentos únicos, y la temporada 2022 no podía ser una excepción. Por ello, la máxima categoría del automovilismo ha reunido las mejores 20 de todo el año en un solo vídeo, en donde aparecen instantes que quedarán para siempre en el recuerdo de los aficionados, como el 'Stop inventing' de Carlos Sainz en Silverstone, las canciones de Lando Norris o los enfados de Fernando Alonso con Lewis Hamilton.

¡Disfruta con la recopilación!

(Pincha aquí si quieres ver el vídeo de la Fórmula 1 en inglés)

20. Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco

Ingeniero de Sergio Pérez: "Ahí está, Mónaco".

Sergio Pérez: "Oh, dios mío, chicos, chicos, ¡chicos! Estos somos nosotros, ¡vamos! Bien hecho chicos".

Ingeniero de SP: "Oh, sí".

Christian Horner, jefe de Red Bull: "Checo [Pérez], has ganado en Mónaco, increíble pilotaje, brillante".

SP: "Muchas gracias a todos, estoy muy contento de formar parte de este equipo. Bien hecho chicos, un fin de semana increíble, lo hemos hecho un poco difícil, pero al final, perdón por lo de ayer [su accidente en clasificación], hoy lo celebramos con champán".

Ingeniero de SP: "Has encontrado una bandera mexicana".

SP: "Siempre hay alguna bandera de México".

Ingeniero de SP: "Increíble".

19. Sebastian Vettel en el Gran Premio de Abu Dhabi

Ingeniero de Sebastian Vettel: "Puedes poner 'Yellow 10-position 2' [una configuración del volante], 'Yellow 10'".

Sebastian Vettel: "[Se ríe] Gracias, gracias, no ha sido la mejor carrera que hemos hecho, pero gracias por dos grandes años. Sois muy buenas personas, sois muy buenas personas, y os deseo un coche mejor que el que hemos tenido en las dos últimas temporadas. Hay dos personas a las que quiero darle las gracias: son Antti, gracias por estos años, creo que ha sido todo mejor gracias a ti, y Britta, gracias por estar a mi lado estos años, gracias".

Ingeniero de SV: "Gracias Sebastian [Vettel], ha sido todo un placer por nuestra parte y un honor, gracias".

18. Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña

Ingeniero de Carlos Sainz: "Vamos, bien hecho".

Carlos Sainz: "¡Lo hemos hecho [ganar], sí, lo hemos hecho, sí, vamos!".

Ingeniero de CS: "Bravo, Carlos [Sainz]. Y Hamilton ha hecho un 30.5 en la última vuelta, pero has intentado hacerlo lo mejor posible, ha sido una gran carrera".

CS: "Sí, puede quedársela [la vuelta rápida], me da igual de todos modos, me da igual, me da igual".

Ingeniero de CS: "Muchas gracias por esta carrera".

CS: "Gracias, Ricky [su ingeniero] por el esfuerzo que has puesto este año, y a todo el equipo, por supuesto. Ganar mi primera carrera de Fórmula 1 con Ferrari es, es… no os podéis imaginar lo que siento".

17. Charles Leclerc en el Gran Premio de Bahréin

Charles Leclerc: "Hay algo extraño en el motor"

Ingeniero de Charles Leclerc: "Recibido".

CL: "Estoy bromeando [cuando iba a ganar]".

Ingeniero de CL: "Entendido [entre risas]".

16. Fernando Alonso en el Gran Premio de España

Ingeniero de Fernando Alonso: "Disculpas por el pequeño rebote [porpoising] de hoy".

Fernando Alonso: "Soy joven y estoy en forma, no hay problema".

Ingeniero de FA: "Vale, buen trabajo".

15. Charles Leclerc en el Gran Premio de España

Charles Leclerc: "Espera, no hay nadie en la parrilla [en las pruebas de salida de los entrenamientos libres]. ¿Qué hago?".

Ingeniero de Charles Leclerc: "Para el coche en la línea de meta".

CL: "Vale, lo he hecho".

14. Lando Norris en el Gran Premio de Singapur

Ingeniero de Lando Norris: "Lando [Norris], es difícil. La entrada en la [curva] 6 es buena, y en la salida necesitas estar en el lado correcto. Lo que has hecho en la última vuelta estaba bien, continúa haciendo eso, por favor".

Lando Norris: "Pero estoy haciendo lo mismo en cada vuelta. Me estás volviendo loco".

Ingeniero de LN: "Entendido, hay algo extraño, cualquier cosa que hagas que sea igual que en la última vuelta estará bien".

13. Guanyu Zhou en el Gran Premio de Mónaco

Guanyu Zhou: "Lo he intentado. Necesito unos nuevos calzoncillos después de eso [al intentar adelantar a Yuki Tsunoda]".

12. Lando Norris en el Gran Premio de Emilia Romagna

Ingeniero de Lando Norris: "Es una tercera posición, tercera posición".

Lando Norris: "¡Ay, ay, ay!".

Ingeniero de LN: "Vale, tío, necesitamos morado en el sector".

LN: "¡Aaaay! Acabamos de conseguir otro podio, ¿quién lo habría pensado? Increíble trabajo de todos, ha sido muy bueno veros dando vueltas, estoy orgulloso de todos vosotros, bien hecho".

Ingeniero de LN: "Lando, hoy es el cumpleaños de mi madre, y dijo que cuando hicieras un podio te haría una tarta, así que es una cosa de los dos".

LN: "Cumpleaños feliz a la madre de Will [su ingeniero], cumpleaños feliz a Wizzle. ¿Cómo se llama tu madre, Will?".

Ingeniero de LN: "Charlotte, y seguro que te hará una de esas tartas de Navidad que tanto te gustan".

LN: "Cumpleaños feliz a Charlotte, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, Charlotte, este podio es para ti".

Ingeniero de LN: "Gracias, tío, lo aprecio mucho".

11. Carlos Sainz en el Gran Premio de Austria

Carlos Sainz: "No, motor, motor, no, no, no, no, no, no".

Ingeniero de Carlos Sainz: "Sí".

10. Kevin Magnussen en el Gran Premio de Sao Paulo

Ingeniero de Kevin Magnussen: "Vale, Kev [Magnussen]".

Kevin Magnussen: "¿En qué posición estamos?".

Ingeniero de KM: "Estás en la primera posición, tío".

KM: "Me estás tomando el pelo".

Ingeniero de KM: "No estoy bromeando".

KM: "¡Me estás tomando el pelo! Me estás tomando el p*** pelo, nunca me he sentido así en la vida. Chicos, no lo celebréis aún, no lo celebréis aún".

Ingeniero de KM: "No se ha acabado todavía, no se ha acabado todavía, no se ha acabado todavía Kev".

9. Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica

Fernando Alonso: "¡Me ha golpeado! ¡Qué idiota! Me ha cerrado la puerta desde el exterior, hicimos una gran salida, pero claro, este tío [Lewis Hamilton] solo sabe pilotar cuando sale primero".

8. Kevin Magnussen en el Gran Premio de Bahrein

Ingeniero de Kevin Magnussen: "Es una quinta posición, colega. Bienvenido de vuelta, compañero. Ahora 'Modo Lento', 'Modo Lento'".

Kevin Magnussen: "[Risas] ¡Vamos!".

Ingeniero de KM: "Sigue habiendo peligro en la curva 1, una doble bandera amarilla, doble bandera amarilla. Gran trabajo, tío".

KM: "Lo mismo, tío, lo mismo. Ha sido *** perfecto. Ah, tío, muchas gracias.

Ingeniero de KM: "Kevin, ha sido el *** regreso vikingo".

KM: "¡Gracias!".

Guenther Steiner, jefe de Haas: "Fantástico, no puedo creerlo".

KM: "Gracias Guenther [Steiner]".

GS: "¡*** gracias, gracias".

KM: "Gracias, tío".

7. Max Verstappen en el Gran Premio de México

Ingeniero de Max Verstappen: "Otro gran premio más en el que te llevas el trofeo, Max [Verstappen], así que trátalo como es debido. Cuida de él".

Max Verstappen: "No puedo garantizar que cuidaré de él, y creo que va a acabar muy, muy empapado [de champán]".

Ingeniero de MV: "Tenemos que coger un vuelo esta noche".

MV: "Lo siento por la persona que tienes al lado".

6. George Russell en el Gran Premio de Hungría

Ingeniero de George Russell: "¡Lo has hecho! ¡Pole position!".

George Russell: "¡Vamos! Wooo, vamos, chicos, ¡sí! Wooo, vamos [risas], qué bonito, qué bonito [más risas], increíble. Lo necesitábamos.

Ingeniero de GR: "Bien hecho".

5. Max Verstappen en el Gran Premio de España

Ingeniero de Max Verstappen: "El DRS no se puede abrir".

Max Verstappen: "¡No tengo el *** DRS! Tío, no podemos hacerlo si el *** DRS no funciona, ¡increíble!".

Ingeniero de MV: "Max, creo que te has acercado más la última vez".

MV: "Porque estoy apretando como 50 *** veces antes de abrirlo [el DRS]".

Ingeniero de MV: "Intenta apretarlo [el botón] solo una vez después del piano".

4. Charles Leclerc en el Gran Premio de Francia

Charles Leclerc: "¡Nooooooo!".

3. Sergio Pérez en el Gran Premio de Hungría

Sergio Pérez: "[Estornudos]".

Ingeniero de Sergio Pérez: "Jesús".

SP: "[Más estornudos] Hay un poco de alergia en este lugar".

2. Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña

Ingeniero de Carlos Sainz: "La orden es dejar diez cuerpos de un coche con Charles [Leclerc] para darle un respiro, al menos diez, al menos diez cuerpos".

Carlos Sainz: "Pero chicos, estoy bajo la presión de Hamilton, por favor, no me pidáis hacer esas cosas, por favor, por favor. Parad de inventar, parad de inventar, también estoy bajo presión".

1. Carlos Sainz en el Gran Premio de México

Ingeniero de Carlos Sainz: "De Vries detrás, en la vuelta de ingreso".

Carlos Sainz: "¿Quién? ¿Qué? ¿Trozos? [misma palabra en inglés que el nombre del piloto].

Ingeniero de CS: "[Risas] No, de Vries, perdón".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!