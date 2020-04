Las 10 mejores actuaciones de Jim Clark

Clark estaba un poco más cariacontecido, a pesar de batir a Moss. "Tuve la satisfacción de ganar a Stirling dos veces en dos semanas, pero, para ser justos, mi coche era más nuevo que el suyo", llegó a escribir el escocés en su biografía de 1964: Jim Clark - At the wheel.

"Moss se quedó detrás de Clark e intentó mantearse a rebufo, pero no pudo contrarrestar el pilotaje rápido y desatado de Clark y empezó a perder distancia poco a poco. Clark demostró que el título no es una ensoñación para él", se leyó en la crónica de Autosport de aquel día.

La diferencia final fue de una décima. No solo resistió a una enorme presión durante más de una hora, sino que Clark se aseguró su tercera corona Tasman.

Clark abrió algo de espacio, pero Amon se aproximó hacia el final, logrando un final de photo finish. "Cruzaron la meta con las ruedas emparejadas. No se ha visto un final más emocionante nunca antes en Australia".

"Amon lo intentó una y otra vez, pero, aunque se emparejaba constantemente con el Lotus, no lograba pasarle. Clark podía frenar 20 yardas más o menos después de Dino, y esto hacía que su Lotus siguiera al frente", se lee en la crónica de Autosport de aquel día.

"Brabham empezó a cogerme, pero afortunadamente un cable del encendido le falló y le lastró. Esto me dio el aire que necesitaba para llevar el coche hasta meta en primer lugar".

"Como si fuera una respuesta a mis oraciones, empezó a llover. En el asfalto empapado logré una vez más aumentar mi liderato, pero el motor sonaba ronco y todavía tenía dudas de si podría acabar la carrera. La lluvia se volvió más intensa, y en ese momento el riesgo aumentó exponencialmente, ya que mis ruedas se estaban quedando sin goma. Este era el cuarto GP que corría con el mismo juego y empezaban a no tener ni siquiera huella".

7: Aintree 200 1963

Lotus 25

Salida: 1º

Resultado: 3º (y 7º)

Este evento no puntuable para el campeonato fue el escenario de una de las grandes remontadas de Clark, después de que su Lotus 25 con el que logró la pole sufriera un problema en la batería en al salida (es él quien levanta la mano en el lado derecho de la parrilla).

Clark logró salir, pero el coche no podía rendir en esas condiciones, por lo que cogió prestado la otra unidad de su compañero Trevor Taylor, que iba quinto (y que no tenía el motor de inyección que Clark usó habitualmente en 1963), un movimiento que no estaba ya permitido en las carreras puntuables.

Taylor había clasificado sexto y cogió el coche de Clark para acabar séptimo, pero su líder de equipo iba encendido.