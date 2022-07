Las mejoras de Haas en Hungría sólo serán para un Magnussen "ansioso"

Cargar el reproductor de audio

La escasez de nuevas piezas ha provocado que el equipo haya tenido que elegir entre los coches de Kevin Magnussen y Mick Schumacher para estrenar sus mejoras en el Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1 y finalmente se montarán en el coche de danés.

Esa estrategia no es extraña en el paddock, ya que Williams hizo algo similar con su último paquete de mejoras, que sólo fue usado por Alex Albon en los grandes premios de Gran Bretaña y de Austria.

A pesar de correr con un coche al que prácticamente no le han modificado nada, Haas ha logrado mantenerse competitivo en la zona media de la parrilla.

"Sólo hay un monoplaza que tendrá la actualización", explicó Gunther Steiner, director del equipo, cuando Motorsport.com le preguntó sobre las mejoras para Hungría. "E incluso así, las piezas de recambio serán muy escasas incluso para ese coche. Ya sabes, todo llega tarde y hemos tenido muchos accidentes este año".

"Así que todos los materiales se gastaron para hacer un único paquete, y luego empezamos tarde a trabajar en ello. Lo hemos empezado a poner Francia y terminará en Hungría".

"Al principio, nos dijeron que no lo tendríamos hasta Spa, pero todo el mundo se empeñó en tener al menos un paquete de esta actualización para Budapest, de manera que pudiéramos obtener algunos datos y analizarlos para cuando volviéramos a los circuitos después del parón".

"Y luego, si no funciona, siempre podemos volver a lo que teníamos antes, tenemos un buen plan en marcha, bien organizado. Lo único es que estamos bastante escasos de recambios, incluso para un coche, así que si pasa algo el viernes...".

Por su parte, el propio Magnussen admitió estar expectante ante esa actualización: "Hemos visto este año que hemos encontrado más rendimiento de lo que pensábamos con el coche según nació, y básicamente no hemos actualizado desde los test de invierno".

"Ha sido un poco sorprendente ver cómo hemos podido sacar más rendimiento. Así que cuando instalas un nuevo paquete, es un poco... Estoy un poco ansioso por ver si va a mejorar lo que tenemos ahora, o si es un paso atrás. No lo sé. Va a ser interesante verlo".

Steiner espera que el paquete muestre un claro beneficio en Hungaroring, donde la carga aerodinámica es muy importante.

"Hablando de números, no quiero saber la cifra, porque entonces luego te decepcionas, y con qué lo comparas...", dijo. "Porque no tienes el mismo coche en dos carreras en fines de semana consecutivos".

"Así que sabemos cuánta carga aerodinámica extra da, hay un cálculo de cuánto debería proporcionarnos, pero no lo sabremos hasta que salgamos a pista".

Magnussen habló en la misma línea: "A todos nos encantaría simplemente poner piezas nuevas en el coche e ir alguna décima más rápido, pero no creo que sea así como funciona".

"Sí que desbloqueas más potencial, y cuanto más aprendes, más rápido van las cosas".

Aunque Mick Schumacher dará la referencia con el coche actual, Steiner admitió que no será tan fácil cambiar la especificación del mismo chasis durante el fin de semana, como hizo McLaren con Lando Norris entre las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes en Francia.

"Es difícil con dos coches. Es decir, con los dos coches puedes ver perfectamente los datos de carga aerodinámica y para eso es bueno que tengas dos especificaciones diferentes en pista a la vez".

"Al menos puedes comparar los datos de carga aerodinámica y empezar por ahí, y luego ver si esos datos de carga aerodinámica, si hay un delta, te dan la ventaja de tiempo que has calculado, o que esperas del simulador".

Steiner también confirmó que después de que Magnussen estrenara una cuarta unidad de potencia en Francia y saliera desde el fondo de la parrilla, Mick Schumacher deberá hacer lo mismo.

Sin embargo, el equipo confía en no tener que hacer el cambio en Hungría, donde es difícil adelantar, asumiendo que al alemán le queda suficiente kilometraje en sus motores anteriores.

"También le toca cambiar el motor. Y no sé exactamente cuándo lo haremos. Tenemos que comprobar algunas cosas, pero espero que podamos evitar hacerlo en Budapest. Si no estamos obligados a hacerlo, no lo haremos en Budapest".

"Eso no lo puedo decir al 100%, porque tienen que mirar este motor, cómo se ve. Una vez lo sepamos... pero el plan por el momento es hacerlo en Spa".

"Pero no hay cientos de estos motores por aquí, así que no quiero ponerlos bajo presión. Pero ese es el trabajo de Ferrari. Y creo que intentan hacer lo mejor posible para que no nos quedemos parados en la pista con un motor roto", concluyó Steiner.

