Las mejoras de Ferrari F1 que ayudaron a Leclerc a batir a McLaren

La brillante gestión de los neumáticos de Charles Leclerc fue decisiva en la victoria del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, pero un día en el que Lando Norris y Oscar Piastri desperdiciaron una oportunidad perdida de hacer un doblete, las diferencias en el rendimiento de los coches también jugaron un papel importante en lo sucedido.

El nerviosismo de McLaren por ser capaz de hacer solo una detención con su MCL38 contrastaba con la confianza que Ferrari tenía en su mejorado SF-24. Y, después de una serie de citas en las que los italianos tuvieron problemas con el suelo, parece que redescubrieron cierto potencial en su paquete con una serie de desarrollos, tanto pequeños como grandes.

Algunos de los cambios que realizaron para el circuito de Monza eran específicos de la pista, pero otros parecen claramente un remedio para las ineficiencias que su monoplaza mostró desde el inicio con los contratiempos del nuevo suelo en la actualización del Gran Premio de España. Aunque algunos retoques parecen ser intrascendentes, es importante entender que las escuderías tienen ahora que rascar de donde pueden para mejorar, por lo que es importante cada pequeña ganancia.

De hecho, algunas de las modificaciones de menor detalle son en realidad las más importantes, ya que ayudan a optimizar el paquete en su conjunto y desbloquear rendimiento que las más grandes no consiguen explotar plenamente por sí solas en el monoplaza.

Un cambio aparentemente benigno fue la posición de las carcasas de las cámaras en el lateral del morro. Sin embargo, debido a su tamaño y ubicación, tienen una influencia sustancial en el flujo del aire que pasa por ellas, y eso hace que puedan trabajar conjuntamente con los carenados de la suspensión para un incremento del rendimiento en el suelo.

En este caso, Ferrari desplazó las carcasas más abajo del morro, para que estén menos en línea con los elementos superiores de la suspensión [flecha verde, recuadro antiguo para comparar]. Otro pequeño retoque en el SF-24 fue la forma y la longitud del montante del retrovisor exterior, con un componente muy delgado que, en lugar de actuar como superficie de apoyo para ajustar el flujo de aire superior del pontón, tiene ahora un efecto mínimo.

El pontón en sí también se optimizó, con cambios en la carrocería para aumentar el tamaño del rebaje y ajustar la altura y profundidad del perfil. Sin embargo, el mayor cambio en el coche estaba en el suelo, ya que el equipo modificó una serie de aspectos diferentes para crear una ventana operativa más amplia y mejorar la consistencia en distintas condiciones.

Entre ellos se incluye una modificación en la distribución y el diseño de las vallas del fondo en toda su longitud, lo que también obligó a ajustar en consecuencia el borde delantero del suelo. La sección delantera del alerón del borde también se ajustó ligeramente en términos de inclinación para tener en cuenta un recorte que ahora está presente en la sección media [flecha roja, imagen principal].

También se revisaron los soportes metálicos entre el alerón y el borde del suelo, no solo en posición, sino también en algunas de sus características, quizá para ofrecer más flexión en determinadas condiciones.

Sin embargo, todas esas modificaciones no servirían de nada si el difusor no pudiera aprovecharlas. Así que no es de extrañar que se realizaran más cambios ahí, con la sección de la cola del barco diferente al anterior diseño, ya que ahora presenta una parte triangulada en la parte más baja del suelo, antes de que una parte más curvilínea tome el relevo a medida que la superficie se expande lateralmente, de la que también se reperfilaron muchas superficies.

Ferrari SF-24 rear wing, Italian GP Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 rear wing, Belgian GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari también optó por trabajar en algunas actualizaciones específicas del circuito para el Gran Premio de Italia, incluyendo un nuevo alerón trasero, que ahora se encuentra dentro de la misma arquitectura de la familia que sus alas de la temporada 2024, en lugar de simplemente volver a su solución del año anterior.

El nuevo alerón utiliza la misma sección de la punta semi separada que el ala utilizada a lo largo de la campaña y que se puede ver en el que usaron en el Gran Premio de Bélgica [derecha], aunque la nueva versión tiene un perfil más redondeado en la sección de la punta.

El equipo también modificó el diseño del alerón principal y del superior para optimizarlos y adaptarlos mejor a las características del circuito de Monza. Eso incluyó un mainplane más plano, mientras que ambos elementos ocupaban mucho menos espacio en la región de la caja permitida.

