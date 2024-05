McLaren F1 justifica y aclara la visita de Donald Trump a su box

Durante una pausa de su juicio en Nueva York, Donald Trump hizo una polémica aparición en el Gran Premio de Miami, animando a las multitudes y posando con figuras de alto nivel en el mundo de las carreras. También estuvo en las fotografías que McLaren se hizo en su garaje y charló con el CEO de la firma, Zak Brown, mientras que algunos espectadores le coreaban.

El carácter del antiguo Presidente de Estados Unidos provocó cierto debate sobre por qué la Fórmula 1 y la escudería de Woking le dieron una plataforma mediática internacional, aunque el equipo aclaró de forma posterior que su decisión no tenía nada que ver con la política.

En un comunicado que emitió el conjunto británico, se podía leer: "McLaren es una organización apolítica, sin embargo, reconocemos y respetamos el cargo de Presidente de los Estados Unidos. Así que cuando se nos pidió que visitara nuestro garaje el día de la carrera, aceptamos la invitación junto con el presidente de la FIA y los directores ejecutivos de Liberty Media y de la Fórmula 1".

"Nos sentimos orgullosos de que McLaren Racing fuera elegido como representante de la Fórmula 1, lo que nos dio la oportunidad de mostrar la ingeniería de clase mundial que aportamos al automovilismo", continuaron.

La visita de Donald Trump a McLaren coincidió con la primera victoria de la escudería desde el Gran Premio de Italia 2021, en la que Lando Norris subió por primera vez a lo más alto del podio. Después de la cita, el británico dijo que le dijo felicitó por su logro y se calificó como un 'amuleto de la suerte'.

Y al hablar sobre tener a esa polémica figura pública en su box, dijo: "Para ser sincero, no le vi en el garaje, estaba ocupado preparando la carrera, pero me vio después y vino a felicitarme. Supongo que es un honor, porque siempre que tienes a alguien así debe ser un honor que se acerque a ti, que saque tiempo de su vida para mostrarte su respeto por lo que has hecho".

"Me dijo que era un amuleto de la suerte porque gané, así que no sé si ahora vendrá a más carreras", comentó. "Sin embargo, hay mucha gente especial que ha estado aquí este fin de semana, Donald [Trump] es alguien a quien tienes que tener mucho respeto en muchos sentidos. Y sí, para alguien como él que reconoce lo que puedes hacer y la ética de trabajo que va en las cosas, debes estar agradecido por ello, y yo lo estaba, así que es un momento genial".

