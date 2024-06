McLaren F1 admite que tiene "trabajo que hacer" en la alta velocidad

El equipo de Woking se convirtió en el principal rival de Red Bull tras el buen paso adelante que dieron en el Gran Premio de Miami, puesto que Lando Norris venció en aquella carrera y terminó segundo en tres de las últimas cuatro citas, además de que en McLaren creen que tienen potencial para seguir ganando.

Sin embargo, mientras que le respiran en la nuca al líder, su director, Andrea Stella, aseguró que no puede dormirse en los laureles y pensar que su trabajo ya está hecho con la lucha por los triunfos. Por el contrario, dijo que, si bien está claro que lograron avances impresionantes en las curvas de baja velocidad, necesitan centrarse en recuperar la ventaja que una vez tuvieron con la alta velocidad.

El italiano indico en el Gran Premio de España que se puso de manifiesto dónde destacaban en relación con la oposición gracias a su rendimiento en las curvas: "Si nos fijamos en el segundo sector, hemos sido muy competitivos todo el fin de semana, y esto es de nuevo, testigo de la mejora que hemos hecho en la velocidad media y baja, pero como hemos comentado antes, en las citas en las que dominó la baja velocidad, tenemos algo de trabajo que hacer en alta velocidad".

Andrea Stella hizo hincapié en que el monoplaza papaya no era peor en la alta velocidad gracias a las últimas mejoras, pero es que no lo actualizaron tanto como hicieron en otras áreas: "El hecho de que hayamos sido capaces de alterar la personalidad del coche, ahora es uno que funciona bien en un rango de velocidad que hace doce meses era nuestra debilidad".

"No obstante, con esta generación de coches, se gana en alguna parte y se pierde un poco en otra, y solo tienes que continuar tu desarrollo. No es que hayamos empeorado la alta velocidad, es como si no lo hubiéramos mejorado tanto como lo hicimos en otras áreas, y algunas otras personas lo hicieron", comentó. "Red Bull es muy bueno en la alta y muy alta velocidad".

