McLaren cree que Sainz ganará carreras con Ferrari

Brown asegura que el paso de Carlos Sainz a Ferrari para 2021-2022 fue gestionado de manera abierta y amistosa, mientras que, por el contrario, ve "mala sangre" tanto en Maranello como en Renault, donde las salidas de Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo se han visto acompañadas de tensión entre ambas partes.

El directivo de McLaren asegura que sabían que Sainz tenía una oportunidad de ir a Ferrari y que le dieron permiso de empezar las negociaciones. Esto dio al equipo la opción de estar alerta y sondear la oportunidad con Ricciardo como posible sustituto.

"Carlos y yo hablamos de ello, por lo que no hubo ninguna conversación a nuestras espaldas. Creo que la mayoría de estos movimientos de pilotos ocurren con la gente yendo a la parte de atrás de los motorhome y con reuniones secretas", dijo a Sky F1.

"Creo que McLaren tiene una filosofía un poco diferente de nuestras relaciones con la gente, incluyendo a nuestros pilotos. Fue una conversación que Carlos tuvo con Andreas [Seidl] y conmigo durante el invierno. En realidad le dimos permiso para ir a hablar con Ferrari".

"Creo que puedes verlo por la manera en la que nos separamos que vamos a competir juntos sin problemas este año".

"Creo que es genial ver que los pilotos y equipos pueden separarse y no hay animadversión, porque creo que si miras otros movimientos, parece, desafortunadamente, que hay mala sangre. Y esa gente todavía tiene que correr juntos. Estoy muy orgulloso de cómo lo hemos gestionado".

Brown asegura que Sainz rindió mejor de lo que esperaban en 2019, y cree que el español ganará carreras con Ferrari si el coche es lo suficientemente bueno.

"Hizo un trabajo mejor de lo que había pensado que iba a hacer, y, obviamente, no le habríamos fichado si no pensáramos que iba a hacer un buen trabajo", reconoce.

"Pero es que no cometió ni un solo error. Si miras atrás, recuerdo Bahrein 2018, donde tuvo un incidente absurdo con Toro Rosso saliendo de boxes. No vimos ninguno de esos errores de debutante que esperas de un piloto joven. Demostró una madurez real, mucho ritmo... no olvidemos que tuvo un mal inicio de temporada, viéndose perjudicado por la explosión de neumático de Kubica en Australia, por lo que empezó sin sumar puntos en las dos primeras carreras".

"Trabajó realmente bien con Lando. Es muy rápido, es un jugador de equipo, nunca me sentí nervioso cuando Carlos y Lando estaban cerca el uno del otro en pista. Algunos de los demás equipos ves que parecen tener imanes cuando sus pilotos se acercan".

"Creo que le va a ir realmente bien en Ferrari. Creo que va a darle guerra a Leclerc, creo que encajará realmente bien en Ferrari. Si tienen un coche ganador, Carlos va a ganar carreras".

