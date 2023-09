McLaren F1 alivia los rumores del fichaje de Norris por Red Bull

Los vínculos entre Lando Norris y Red Bull se han acelerado durante el fin de semana del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1 después de que el británico admitiera que no vería con malos ojos formar equipo con Max Verstappen en algún momento.

"Definitivamente, es algo a lo que estaría abierto en el futuro", dijo el inglés. "Creo que puedo decir felizmente que Max [Verstappen] es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Nunca competí contra él hasta que estuve en la F1, pero siempre participé en la categoría inferior, en karting ya le conocía bastante bien".

"En 2012-2013 fue la primera vez que pude verle y conocerle, así que he podido ser testigo de lo que está haciendo, y creo que no es solo que esté en un buen coche y sea capaz de rendir, pienso que no importa con qué monoplaza esté, será capaz de rendir a un nivel similar", explicó el de McLaren. "Sería genial trabajar junto a alguien así y, al mismo tiempo, ver dónde puedo estar contra él, estaría abierto a ello. El otro día lo invité a McLaren, así que si quiere venir en cualquier momento, es bienvenido".

Lando Norris tiene en vigor un contrato con la escudería de Woking hasta el final de la temporada 2025, aunque ese acuerdo lo firmó a principios de 2022. La relación entre el piloto y Red Bull es intrigante porque ese acercamiento se produce en un contexto en el que los de Milton Keynes podrían suministrar el motor a McLaren a partir de 2026, y no es imposible que, como parte de las negociaciones, cedan al inglés antes de tiempo a cambio de las unidades de potencia.

Los de las bebidas energéticas tienen a Sergio Pérez con contrato hasta finales de 2024, pero para el siguiente curso dejará un puesto vacante. Sin embargo, el máximo responsable de la compañía McLaren, Zak Brown, descartó esa posibilidad e insistió en que Lando Norris cumplirá con su acuerdo actual.

Cuando Motorsport-Total.com preguntó sobre si rechazarían cualquier oferta para liberar al joven británico, dijo: "Correcto, Lando [Norris] correrá en McLaren hasta 2025, por supuesto".

Además, restó importancia a los rumores que apuntan a que su escudería está presionando para conseguir el suministro de propulsores de Red Bull, a pesar de que visitó la nueva fábrica de trenes motrices a principios de año. El estadounidense indicó que su trabajo era mantener conversaciones con todos los fabricantes, puesto que McLaren sopesa si continuar o no con Mercedes después de 2025: "Fuimos a visitar Red Bull y sus instalaciones, y lo que están haciendo es impresionante".

El director de los de Milton Keynes, Christian Horner, no negó el interés por los servicios de Lando Norris cuando se le preguntó en Monza por el inglés, pero aseguró que respetarían cualquier contrato en vigor: "Lando es un gran piloto, de eso no hay duda, y se puede ver que su potencial está creciendo, pero está en McLaren, y hay que respetar los acuerdos que hay".

"Está haciendo un gran trabajo en el deporte y, por supuesto, tenemos nuestros pilotos confirmados para 2024. En el 2025 tenemos un asiento libre y, como puedes imaginar, no hay escasez de interés en ese lugar, pero de momento queda muy lejos", afirmó Christian Horner.

Red Bull no es el único equipo interesado en los servicios del piloto inglés, y se le ha vinculado con Ferrari, además de que Motorsport.com pudo saber que el CEO del Grupo Aston Martin, Martin Whitmarsh, también lo sondeó recientemente sobre un futuro cambio al conjunto de Silverstone.

