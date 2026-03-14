McLaren recorta distancias en China, pero Norris señala el gran problema

Los pilotos de McLaren no pudieron superar a los Mercedes y a los Ferrari en la clasificación del Gran Premio de China 2026, pero la diferencia respecto a ellos se redujo respecto a Australia, con el quinto clasificado, Oscar Piastri, a +0.486s de la pole, mientras que Lando Norris fue sexto a 0.544s.

Tras la sesión clasificatoria en Shanghái, el piloto británico se mostró contento por haber terminado muy cerca de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ya que eso les da la oportunidad para luchar por un podio este domingo.

"Creo que bien, quiero decir que estamos cerca de Ferrari; por lo general, ellos están por delante, así que creo que tenemos que estar contentos de estar cerca. Nos da una buena oportunidad para mañana".

Y añadió: "Sí, probablemente podríamos haber sacado un poco más, pero es difícil ser constantes con nuestro coche y creo que ambos nos quejamos de cosas similares, así que creo que estamos donde realmente nos merecemos estar".

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Sin embargo, Norris cree que por ahora McLaren no puede luchar de tú a tú con Ferrari, ya que aunque la unidad de potencia Mercedes es mejor que la de Maranello, el SF-26 está algún paso por delante.

"Tenemos una unidad de potencia mejor que la de Ferrari y esa es nuestra ventaja: simplemente tenemos más velocidad en recta, pero siguen siendo un coche que toma algunas curvas más rápido incluso que un Mercedes. Así que seguirles el ritmo en las curvas y luego intentar adelantarles en la recta es difícil. Entre Mercedes y ellos, cada uno tiene sus puntos fuertes".

"Pero nunca digas nunca. Si podemos mejorar algunas cosas respecto a esta mañana, entonces desde luego no estamos fuera de la lucha con ellos, pero seguirá siendo muy difícil", añadió.

Su compañero en el equipo de Woking, Oscar Piastri, también cree el quinto y sexto puesto era el mejor resultado posible en la jornada de hoy en China, y también destaca "las curvas" como la principal debilidad de McLaren frente a los dos equipos que están por delante en este momento.

"Creo que vamos un poco por detrás. Creo que en la clasificación estamos más o menos donde deberíamos estar. Y creo que el problema lo tenemos en todas las curvas, la verdad. No tenemos ninguna debilidad en un punto concreto".

"Creo que hoy probablemente hemos sacado más partido al motor, lo cual ha estado bien. Sí, simplemente nos falta agarre en este momento", concluyó el piloto australiano de la Fórmula 1.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lars Baron / Getty Images