Solo dos días después de proclamarse campeón de la F2 2025, McLaren ha anunciado la incorporación de tres pilotos a su programa de desarrollo, entre ellos el reciente coronado Leonardo Fornaroli. El italiano, de 20 años, ha ganado la antesala de la F1 en su primer año, después de haber sido campeón el curso anterior en Fórmula 3, en ese caso a la segunda.

Fornaroli estará directamente implicado con el equipo de Fórmula 1 de McLaren, ya que desempeñará funciones de probador y piloto de desarrollo. Tras haber logrado cuatro victorias y cinco podios, Fornaroli no encontró lugar en la categoría reina y tendrá que correr en 2026 en la Super Formula japonesa, pero no se alejará del 'Gran Circo' en su nuevo rol en el equipo campeón.

La otra gran incorporación a McLaren es la de Christian Costoya, español de 15 años nacido en Silleda (Pontevedra), que ha brillado este año en el karting, con título en el Campeonato Europeo de Karting de la FIA. Antes, en 2023 y 2024, había sido subcampeón del mundo y de Europa. Costoya se setrenará en monoplazas en 2026, compitiendo en la F4 de Oriente Medio.

Ese campeonato consta de cuatro rondas, las tres primeras en el Yas Marina de Abu Dhabi (16-18 de enero, 23-25 de enero, 30 de enero - 1 de febrero) y una en el Circuito Internacional de Losail en Qatar, del 11 al 13 de febrero).

"Estoy muy emocionado de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren y formar parte de su cantera de talentos. Es fantástico contar con el apoyo del equipo y estar en un entorno conocido por desarrollar excelentes pilotos. Agradezco al equipo McLaren esta gran oportunidad", dijo Costoya.

Fornaroli por su parte dijo: "Estoy increíblemente orgulloso de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren después de otro exitoso año en la pista. Ganar los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2 de la FIA fueron un paso importante en mi viaje y estoy motivado para dar el siguiente paso en mi crecimiento a través del programa mientras trabajo hacia mi objetivo final de competir al más alto nivel".

"Estoy muy agradecido a McLaren por esta oportunidad y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera hasta ahora. Estoy impaciente por empezar y trabajar estrechamente con el resto del equipo".

La otra incorporación de McLaren es el holandés Richard Verschoor, holandés de 24 años que es tercero en la F2 2025 a falta de una ronda.

La anterior incorporación: Fórmula 1 McLaren F1 ficha a la hija de Mika Häkkinen para su programa de jóvenes talentos

Alessandro Alunni Bravi, Director de Asuntos Comerciales de McLaren, declaró: "McLaren Racing está encantado de dar la bienvenida a dos de los pilotos que actualmente lideran la clasificación de la Fórmula 2, el campeón Leonardo Fornaroli y el ex aspirante al título y compañero de las posiciones Richard Verschoor, así como al galardonado campeón de karting Christian Costoya, al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren Racing".

"Estos tres talentosos pilotos han demostrado grandes habilidades al volante con múltiples victorias esta temporada, así como numerosas e impresionantes actuaciones en sus respectivos campeonatos. Al dar la bienvenida a Christian al programa, se une a Dries Van Langendonck, y ahora contamos con dos de los pilotos más prometedores del karting".

"Es crucial que sigamos desarrollando nuestra cantera de talentos para ofrecer opciones a todos nuestros equipos de carreras en expansión. Esperamos trabajar estrechamente con todos nuestros pilotos en 2026 a medida que continúan su desarrollo individual en varias etapas de sus carreras con el apoyo del programa a través de una amplia gama de pruebas y oportunidades de progresión en todas nuestras series de carreras".