McLaren, abierto a tener a Ricciardo como piloto reserva en F1 2023

Desde que Daniel Ricciardo aterrizó en McLaren en la pasada campaña, su vida se ha complicado tanto que para el próximo curso perderá su asiento en la escudería de Woking, ya que su compatriota Oscar Piastri será el elegido para acompañar a Lando Norris en 2023. En el pasado Gran Premio de los Países Bajos se anunció que el australiano no seguiría vestido de naranja en el futuro, o al menos no como titular; y es que justo después de la carrera en México, el director del conjunto británico abrió una posibilidad que parecía descartada.

A partir del instante en el que se supo que no competiría en la máxima categoría del automovilismo, después de que se le cerrara la puerta de Haas y Williams, se especuló con un posible asiento de reserva en Mercedes, compartiendo así equipo con George Russell y Lewis Hamilton, aunque este último aseguraba que la calidad del de Perth era mayor que para ocupar ese puesto.

Sin embargo, los rumores fueron pasando con el tiempo, y poco a poco se fue configurando la parrilla de 2023 hasta que el australiano dio por perdida sus esperanzar en el Gran Circo, en una imagen muy poco habitual en el siempre sonriente piloto. Tras su brillante actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ni una penalización de diez segundos por provocar un choque con Yuki Tsunoda pudo pararle, al jefe de McLaren, Andreas Seidl, se le preguntó sobre si consideraban retener a Ricciardo en el conjunto ofreciendo otro puesto.

"Esa es una discusión que aún no hemos tenido", dijo el máximo responsable del conjunto inglés. "Es una discusión que solemos tener en invierno, como se sabe también, teníamos un acuerdo con otros equipos para compartir [en referencia a Oscar Piastri y el contrato que poseían con Alpine], así que no hay en absoluto, digamos, malos sentimientos entre Daniel [Ricciardo] y nosotros, por lo tanto, es posible [que sea el tercer piloto en 2023]".

Sobre la carrera en México del australiano, Seidl no señaló un motivo en particular por el que fue mejor que en otras citas: "No creo que haya una razón en particular. Creo que lo de Daniel simplemente logramos a través de los dos años que trabajamos juntos"

"Después de un fin de semana duro, se centra directamente en el siguiente, trata de contraatacar, y se pudo ver aquí en esta pista, en la primera sesión del viernes, que se sentía mucho más cómodo en el coche y estaba sacando el rendimiento", comentó el alemán. "Eso es lo que hizo todo el fin de semana, es una buena motivación".

