McLaren F1 no cambiará su política interna con los pilotos tras Las Vegas

Tras la doble descalificación del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1, Max Verstappen se ha acercado mucho a los pilotos de McLaren, de hecho, a falta de dos grandes premios, el holandés está empatado a puntos con Oscar Piastri y 24 unidades por detrás de Lando Norris.

Debido a ello, muchos expertos en el paddock creen que el equipo de Woking debería cambiar su actual política interna para posicionarse a favor de Norris e intentar asegurar el campeonato de pilotos a poder ser este próximo fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2025, sin dar opción a Verstappen a llegar con vida a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi.

Sin embargo, en la previa del evento en el Circuito Internacional de Losail, en el director del equipo, Andrea Stella, aseguró que todo seguirá tal cual en cuanto a la gestión de los pilotos.

"No, no hay ninguna razón para hacerlo [el cambio de enfoque]. Siempre hemos dicho que mientras las matemáticas no digan lo contrario, nosotros dejaríamos en manos de los dos pilotos la posibilidad de luchar por la victoria y así volverá a ser en Qatar", explicó.

El director italiano de la escudería papaya reconoció que si bien la doble descalificación de Las Vegas fue un duro mazazo debido a que restó 18 puntos a Norris y 12 a Piastri, afirma que al principio del curso habría firmado llegar a la penúltima carrera del año con la situación actual del mundial.

"¡No olvidemos que si alguien nos hubiera dicho al principio de la temporada que nos encontraríamos en esta misma situación a falta de dos carreras, lo habríamos firmado sin pensarlo dos veces!".

"Ahora vamos a luchar por el doblete mundial con confianza y siendo conscientes de nuestro potencial", concluyó Andrea Stella.

Ciertamente, la posición de McLaren tampoco es descabellada, ya que teniendo en cuenta los 24 puntos de ventaja de Lando Norris, el británico sólo necesita sumar un punto más que Piastri y Verstappen en este GP de Qatar al sprint para sellar su primer título mundial. Y, en un circuito como el de Losail, que teóricamente debería adaptarse bien al MCL39, es muy probable que Norris gane el mundial en los próximos días o que, al menos, la F1 llegue a Abu Dhabi con un duelo únicamente de color papaya.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images