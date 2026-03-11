McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

McLaren arrancó la temporada 2026 de Fórmula 1 con una sensación incómoda: la de mirar más hacia delante para aprender que hacia arriba para luchar. El Gran Premio de Australia confirmó lo que el equipo de Woking ya venía insinuando durante la pretemporada: el camino de regreso a la parte alta de la parrilla (luchar por victorias) será largo.

El vigente campeón del mundo de constructores —que en los últimos años se había acostumbrado a pelear por victorias— arrancó el nuevo ciclo técnico lejos de esa posición. En Melbourne, Lando Norris salvó los muebles con una quinta posición, pero el panorama fue claro: Mercedes marcó el ritmo, Ferrari emergió como segunda fuerza y McLaren quedó en tierra de nadie… con Red Bull incluso amenazando por detrás.

El resultado fue solo el primer diagnóstico de una temporada que acaba de empezar, pero en Woking ya saben que la receta no es inmediata. El director técnico de ingeniería aplicada de McLaren, Neil Houldey, reconoció en la previa del GP de China en la web del propio equipo, que siguen en pleno proceso de comprensión del nuevo coche y del nuevo reglamento.

"Desde el shakedown de enero hemos recopilado y analizado muchos datos en diferentes áreas", explicó. "La primera carrera de la temporada en Australia nos proporcionó información muy valiosa mientras continuamos nuestro proceso de desarrollo y aprendizaje con el nuevo reglamento".

Un coche aún por entender

El MCL40 todavía tiene margen de mejora, especialmente en áreas clave como el aprovechamiento de la unidad de potencia y el comportamiento del coche en curva. El propio Houldey admitió que ver el monoplaza competir por primera vez permitió detectar puntos débiles que ahora deben corregirse.

"Ver el coche en diferentes escenarios por primera vez en condiciones de carrera fue una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer mientras seguimos esforzándonos por explotar mejor el rendimiento de la unidad de potencia y poner más atención en áreas como mejorar el agarre en curva", señaló.

En un reglamento donde la gestión de energía y las características de cada circuito pueden alterar el rendimiento de forma notable, la jerarquía podría cambiar carrera a carrera. Pero McLaren no esconde que su prioridad inmediata no es reinventar el coche, sino entenderlo.

"Las próximas carreras seguirán centradas en extraer el máximo rendimiento de nuestra configuración actual", añadió.

Las grandes mejoras no llegarán aún

Esa filosofía también explica por qué McLaren no espera dar un salto inmediato en las próximas carreras. Aunque el equipo trabaja intensamente tanto en pista como en la fábrica de Woking, las evoluciones de mayor impacto aún tardarán en aparecer.

"Hay un gran esfuerzo del equipo, tanto en pista como en Woking, para desarrollar el coche", dijo Houldey. "Pero somos conscientes de que necesitará algunas carreras más antes de que estemos en posición de introducir grandes mejoras".

Una situación que convierte el inicio de temporada en un periodo de recopilación de información más que de revolución técnica.

China, otro examen… con formato sprint

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El próximo capítulo llega este fin de semana en el Gran Premio de China, en un formato sprint que comprimirá aún más el tiempo de trabajo en pista. Con una única sesión de entrenamientos antes de la clasificación sprint del viernes, el margen para experimentar será mínimo. Aun así, McLaren llega decidido a aprovechar cada kilómetro para seguir entendiendo su paquete actual.

"De cara a este fin de semana en China, hemos reunido todas las lecciones aprendidas en Melbourne y nos hemos reorganizado como equipo junto a nuestros socios de HPP", explicó Houldey.

El objetivo es claro: maximizar el rendimiento disponible mientras las grandes mejoras siguen en camino: "Queremos asegurarnos de ofrecer el máximo rendimiento posible para colocar al equipo en una posición competitiva tanto para la carrera sprint del sábado como para el Gran Premio del domingo".

De momento, en Woking saben que la temporada no se ganará en las primeras carreras. Pero también que, si quieren volver a luchar arriba, el reloj ya ha empezado a correr.