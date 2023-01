McLaren espera que Piastri presione a Norris sin provocar problemas

Cargar el reproductor de audio

Después de dos temporadas en las que McLaren ha disfrutado de un ambiente relajado entre Lando Norris y Daniel Ricciardo, la llegada de Piastri al equipo parece que va a cambiar las cosas.

El piloto australiano se encuentra en una etapa muy diferente de su carrera en comparación con Ricciardo, y querrá hacerse un hueco en la parrilla de la máxima categoría debido a todas las expectativas que hay sobre sus hombros.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, asegura que no tiene ninguna duda respecto a lo que Piastri puede hacer, pero asegura que Norris es una referencia difícil de alcanzar.

Hablando sobre lo que espera de Piastri para 2023, Brown dijo: "No tengo ninguna expectativa ni objetivos fijos. Lando es tan rápido como cualquier otro piloto en la F1. Creo que en un equipo que pueda ganar carreras, estaría ganando, creo que todo el mundo estará de acuerdo con eso".

"Así que Oscar va a tener un compañero de equipo que sin duda es uno de los pilotos más rápidos del mundo. Pero espero que Oscar, con el tiempo, pueda enfrentarse a él".

Seguramente, la llegada de Piastri provocará un cambio en la dinámica de McLaren, ya que se espera que el ambiente y la batalla sea muy diferente a lo que vivieron con el dúo formado por el británico y Ricciardo, pero es algo que no preocupa al equipo.

Antes de su marcha hacía Alfa Romeo (en el futuro Audi), el exdirector del equipo, Andreas Seidl, dijo que no esperaba que hubiera ninguna tensión entre ambos pilotos en pista.

"Siendo sincero, no lo creo", dijo Seidl. "Obviamente, cada piloto es diferente en personalidad y carácter, eso podría acabar, digamos, creando una relación diferente entre ellos".

"Pero eso no significa que un tipo de relación sea mejor o peor que otro. Al final, tal y como es Lando como personaje, como persona, como piloto... y tal y como vemos que es Oscar, sinceramente no espero ningún problema", explicó.

Brown también elogió la forma en que Piastri actuó durante de la batalla jurídica entre McLaren y Alpine, sobre todo ante las críticas de su exdirector de equipo, Otmar Szafnauer.

"Me ha impresionado mucho cómo se ha comportado durante el verano", añadió Brown. Creo que los comentarios de Otmar hacia Oscar fueron muy injustos y poco acertados, sobre todo después de haber pasado por el CRB y saber exactamente lo que pasó".

"Se mostró muy maduro durante todo el proceso, algo impresionante para un chico de 21 años. Con toda esa presión y todos esos focos encima, no se agobió y mantuvo la cabeza firme".

"Creo que es una futura estrella de la Fórmula 1. Lo importante es que entendamos que lleva todo un año sin correr y que no tenemos muchas pruebas. Me gustaría que hubiera más pruebas de pretemporada, no sólo para Oscar, sino en general. Va a tener un día y medio, que es poco".

"Creo que va a ser competitivo y va a presionar a Lando, sólo tenemos que darle tiempo para que se integre en el equipo. Es una persona muy seria y está listo para empezar a darlo todo".