McLaren no entiende por qué pierde tanto en recta con el mismo motor Mercedes

El jefe del equipo McLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, asegura que la escudería investigará por qué pierde alrededor de "una décima y media" frente a Mercedes en las rectas, pese a utilizar la misma unidad de potencia.

Al explicar en qué aspectos el MCL40 está actualmente por detrás del W17, líder del campeonato, Stella estima que la diferencia entre ambos coches es de entre tres y cuatro décimas por vuelta, de las cuales "el 70% está en las curvas y el 30% en las rectas".

Mientras que el déficit en las curvas es relativamente fácil de explicar, ya que el McLaren dispone actualmente de menos carga aerodinámica que el Mercedes, el equipo tiene mucho menos claro de dónde proviene la pérdida de rendimiento en línea recta.

La explicación más sencilla sería pensar que el McLaren genera más resistencia aerodinámica (drag) y, por tanto, no puede alcanzar el mismo nivel de aceleración. Sin embargo, el equipo también cree que podría existir una diferencia en la forma en que ambos equipos gestionan la unidad de potencia Mercedes.

Se trata de un aspecto que Stella ya mencionó a principios de temporada, cuando Mercedes contaba con una ventaja inmediata a la hora de optimizar su propia unidad de potencia, aunque quiso dejar claro que está satisfecho con el trabajo conjunto entre McLaren y la división High Performance Powertrains (HPP) de Mercedes.

"Cuando hablamos de nuestra diferencia con Mercedes, siempre ha estado entre tres y cuatro décimas. Principalmente está en las curvas, probablemente un 70% en las curvas y un 30% en las rectas", explicó Stella en Austria.

"En las curvas está muy claro por qué ocurre: su coche genera más carga aerodinámica que el nuestro, y es algo en lo que estamos trabajando. Tenemos buenos proyectos que llegarán próximamente a la pista.

"Ese 30% que perdemos en las rectas puede deberse a una resistencia aerodinámica adicional que tiene nuestro coche, pero también estamos analizando la forma en la que aprovechamos la unidad de potencia, porque el déficit de velocidad es bastante significativo.

"No sé si tenéis acceso a las superposiciones del GPS, pero creo que hoy en día son una fuente de información muy interesante para ver las características de los distintos coches. Podréis comprobar que, por ejemplo, probablemente perdemos una décima y media, al menos una décima, en las rectas, y desde luego tenemos que investigar por qué sucede eso".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella añadió que realizar una especie de "ingeniería inversa" para encontrar el origen del problema resulta complicado, especialmente a la hora de distinguir entre las dos posibles causas de la menor eficacia del coche en las rectas.

Aunque HPP está ayudando a McLaren a extraer un mayor rendimiento del despliegue de energía eléctrica, Stella ofreció una explicación sencilla para comprender el problema: reducir la resistencia aerodinámica del MCL40 y comprobar si el déficit sigue existiendo.

"La conclusión es que hay una diferencia de unos pocos km/h, pero puede haber múltiples causas. Este es el típico problema cuando intentas hacer ingeniería inversa de los rivales: no puedes distinguir con precisión qué parte corresponde a la resistencia aerodinámica y cuál a la unidad de potencia", afirmó.

"Creo que cuando hablábamos de la explotación de la unidad de potencia al inicio de la temporada era más en relación con la sensibilidad del despliegue de energía. El despliegue es muy sensible al estilo de pilotaje y a cómo distribuyes esa energía a lo largo de la vuelta.

"Desde ese punto de vista hemos progresado mucho y la colaboración con HPP ha sido muy positiva. Ahora contamos con mejores herramientas gracias a la ayuda de HPP en su desarrollo y tenemos una colaboración más eficaz.

"Creo que ahora aprovechamos mejor la unidad de potencia en lo que respecta al despliegue de energía eléctrica. Pero también hay que tener en cuenta la potencia del motor de combustión interna (ICE) y, como he dicho, no puedo hablar de diferencias desde el punto de vista de la unidad de potencia, porque, aunque se asuma que ambas son iguales, puede haber diferencias derivadas de la resistencia aerodinámica.

"Creo que es justo reconocer que Mercedes tiene menos resistencia aerodinámica que nosotros. Utilizamos relaciones de transmisión diferentes y eso puede influir. También puede haber otras causas. Lo único que sé, y lo único que está bajo nuestro control, es que debemos minimizar todas las fuentes de resistencia aerodinámica del MCL40, y en eso estamos centrados, mientras seguimos manteniendo una colaboración muy estrecha con HPP".

Información adicional de Ronald Vording.