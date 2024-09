McLaren no detendrá el ascenso de Bortoleto si llaman desde Sauber

El director del equipo de Woking, Andrea Stella, aseguró que no se interpondrán en el camino de Gabriel Bortoleto si Sauber le ofrece un asiento para la temporada 2025 de Fórmula 1, pero preferirían una cesión antes de dejar marchar al brasileño de manera definitiva. El brasileño apareció recientemente como uno de los principales candidatos a ocupar el lugar en la escudería de Hinwil como compañero de Nico Hulkenberg, aunque Valtteri Bottas y Theo Pourchaire tienen también opciones, mientras que Franco Colapinto surgió como posibilidad tras su actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras cosechar algunos éxitos en la Fórmula 4 y en la Fórmula Regional, el paulista copó los titulares con su título en la Fórmula 3 como debutante, y consiguió llegar al liderato de la Fórmula 2 en la pasada carrera en Bakú, también en su primer año en la categoría. Dado que Oscar Piastri y Lando Norris poseen contratos de larga duración con McLaren, es muy probable que no haya un hueco allí hasta 2027 como mínimo, y el máximo responsable del conjunto está abierto a negociar sobre su futuro.

"Si [el director de operaciones de Sauber, Mattia] Binotto viniera, cuando tienes un talento así, no vas a impedirle la oportunidad de que llegue a la Fórmula 1", dijo Andrea Stella. "Al mismo tiempo, estaremos interesados en encontrar una manera de mantenerlo en la familia McLaren, porque creo que es un talento que en el futuro podría ser importante. Estamos seguros a largo plazo con nuestros dos pilotos, no podríamos estar más contentos".

"Sin embargo, nos gustaría mantenerlo en la familia McLaren, estoy seguro de que podríamos encontrar una solución", continuó el italiano, quien quedó impresionado, no solo con el rendimiento y la regularidad de Gabriel Bortoleto por acabar dentro de los diez primeros en 17 carreras de 18, sino también por su actitud.

"A Gabriel [Bortoleto] le digo lo mismo que al equipo, que no mire la clasificación, que piense siempre en la bandera a cuadros y que compita carrera a carrera, con los pies en el suelo", indicó. "Y lo ha conseguido. Para mí, al igual que para Oscar [Piastri], no es solo la habilidad y la ejecución cuando está en el coche, desde el punto de vista del pilotaje también es cómo de humilde es, cómo está a disposición del equipo para seguir trabajando y aprendiendo, no son arrogantes".

"Y cuando combinas el talento con el trabajo duro y ese tipo de valores, creo que es donde puede crecer como piloto, y Gabriel es otro ejemplo de crecimiento rápido", continuó. "Si pensamos en el inicio de la temporada de Fórmula 2, a veces tuvo algunos contratiempos, que no eran por su pilotaje, sino por problemas del coche, pero no se rindió. Se mantuvo ahí, y ahora está construyendo paso a paso".

El brasileño suma 169,5 puntos en lo que va de campaña en la antesala del Gran Circo, mientras que sus rivales por el campeonato, Isack Hadjar, Zane Maloney y Paul Aron están a bastantes unidades de él, y a falta de solo cuatro carreras en dos rondas, solo Jak Crawford, Andrea Kimi Antonelli y Victor Martins son los otros que podrían unirse a la pelea.

