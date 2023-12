McLaren F1 no quiere crear falsas expectativas para 2024

El equipo de Woking experimentó una notable mejora en la temporada 2023 de Fórmula 1 después de que una serie de mejoras hicieran de su monoplaza un aspirante a acabar en el podio de manera habitual con Lando Norris y Oscar Piastri. El repunte de velocidad, resultado de una reestructuración técnica llevada a cabo por su director, Andrea Stella, permitió al conjunto superar a Aston Martin para acabar cuartos en constructores.

Su trayectoria ascendente es motivo de optimismo de cara a 2024, año en el que se desarrollará el primer coche en el nuevo túnel de viento, así como en otras instalaciones mejoradas, pero el italiano es prudente y no quiere generar grandes expectativas: "En última instancia, en la Fórmula 1 nos podemos permitir el lujo de ser bastante cuantitativos".

"Ves los progresos que haces en el túnel de viento y en las simulaciones por ordenador, sabes que un determinado ritmo [de desarrollo] supondrá dos décimas, medio segundo o siete décimas más al principio de la temporada", continuó. "Siendo realistas, sabemos que, si queremos mantener la competitividad de cara al próximo año, necesitamos medio segundo".

"De lo contrario, es como lo que hemos visto al final de la temporada, parece que estás retrocediendo. Es solo porque eres constante, y todo el mundo te está alcanzando", explicó el máximo responsable de McLaren. "Así pues, en primer lugar, examinaremos los datos. Ya conocemos más o menos eso, algo que no voy a comentar".

"No tenemos que crear falsas expectativas porque, entonces, la realidad te golpea de forma violenta, y no queremos encontrarnos en esa situación", insistió Andrea Stella. "Al mismo tiempo, no queremos minimizar demasiado y luego descubrir que no estábamos preparados para luchar en cabeza, y que no tomamos buenas decisiones por ello. Así que nos ceñimos a los datos, somos realistas y sinceros, esa es nuestra filosofía".

El italiano aludió a una pequeña regresión en el ritmo de carrera en las últimas citas de 2023 desde su mejora en el Gran Premio de Singapur, que él achacó a que el desarrollo del MCL60 terminó ahí, mientras que otros siguieron dando pasos: "La forma en la que estructuro la temporada es que empezamos siendo poco competitivos".

"Dimos un paso en Austria, otro en Singapur, pero hay una fase final de la campaña en la que fuimos constantes desde el punto de vista del desarrollo", dijo. "Muchos coches trajeron mejoras, algunas de las cuales han tenido bastante éxito, por lo tanto, no es que hayamos bajado nuestras prestaciones".

"Simplemente, otros coches nos han recortado distancias, o incluso nos han adelantado", afirmó Andrea Stella. "Definitivamente, si queremos disfrutar de algunos de los resultados que hemos disfrutado en esta tercera fase después de Singapur, tenemos que dar un paso más de cara a la próxima temporada".

