McLaren se desmarca de la insinuación de los polémicos Rich Energy

En el tuit de el ex patrocinador principal de Haas, Rich Energy, se insinuaba, con los hashtags 'nuevo contrato', 'McLaren' y su motorista 'Renault', que se iban a unir al equipo británico.

El CEO de McLaren, Zak Brown, dijo que se quedó extrañado cuando le mandaron la publicación, y quiso aclarar rápidamente que no había habido negociaciones, ni las habría, con el jefe de Rich Energy, William Storey, sobre un acuerdo de patrocinio.

"En absoluto", dijo Brown. "Me enviaron ese tuit, y al tipo obviamente le gusta llamar la atención sobre sí mismo".

"No he hablado con ellos. No hablaré con ellos. Creo que es un intento de conseguir algo de publicidad".

Brown dijo que espera que McLaren logre más patrocinadores en 2020 a la vez que acaba su unión con la petrolera brasileña Petrobras.

También dejó claro que el acuerdo han alcanzado solo para el GP de Estados Unidos el patrocinador de McLaren, Huski Chocolate, y Alfa Romeo, no es una señal de que vayan a perder a ese socio.

"Tenemos contrato a largo plazo con ellos", explicó Brown. "Finn Rausing [copropietario del equipo Alfa F1] y el dueño de Huski son del mismo país [Suecia] y hacen negocios juntos".

"Así que lo suyo solo es una relación. Tienen a mucha gente aquí este fin de semana, por lo que querían una exposición adicional".